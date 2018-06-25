Анонсы: Xiaomi Redmi 6 Pro представлен официально

25.06.2018, MForum.ru

Одновременно с Mi Pad 4, компания Xiaomi официально анонсировала смартфон Redmi 6 Pro. Новинка позиционируется как представитель нового поколения полноэкранных устройств.

Набор спецификаций Xiaomi Redmi 6 Pro включает в себя 5,84-дюймовый дисплей разрешением 2280 х 1080 точек (19:9) и вырезом в верхней части, чипсет Qualcomm Snapdragon 625, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Тыловая камера сдвоенная 12 Мп + 5 Мп, фронтальная – 5 Мп. Обе камеры поддерживают функционал улучшения фотографий за счет алгоритмов с элементами искусственного интеллекта. Также для фронтальной камеры поддерживается разблокировка путем распознавания лиц. Дактилоскопический сенсор находится на задней панели.

Выпускаться Xiaomi Redmi 6 Pro будет в черном, золотом, розовом, синем и красном вариантах. Цена самой доступной версии 3+32 Гб составит 999 юаней, варианты 4+32 и 4+64 обойдутся в 1199 и 1299 юаней, соответственно.