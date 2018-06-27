Услуги: ВымпелКом предлагает FITMOST

27.06.2018, MForum.ru

Компания "Билайн" предлагает единый фитнес-абонемент FITMOST в различные студии в Москве, С.-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Сочи и Казани. Приобрести абонемент можно в иобильных приложениях "Мой Билайн" и "Марк". После покупки абонемента, чат-бот Марке поможет записываться в любую из представленных в сервисе фитнес-студей, а также следить за предстоящими событиями в личном кабинете.

Джордж Хелд, вице-президент по цифровому и новому бизнесу ПАО «ВымпелКом»: «Мы рады представить новую категорию услуг в нашем маркетплейсе, теперь пользователи смогут в одном приложении купить абонемент, делать записи на занятия, смотреть список предстоящих занятий и ничего не пропустить. Время – одно из самых ценных ресурсов сегодня. Мы за рекордные сроки интегрируем нового партнера – в этом большая заслуга как наших разработчиков, так и отзывчивой команды FITMOST».

Самая популярная категория в Марке на сегодня - запись в салоны красоты, это почти половина всех операций в Москве.

Новые категории в маркетплейс добавляются по результатам опросов пользователей приложениий, по-сути, пользователи сами выбирают следующую категорию. Сервис доступен абонентам любых операторов, скачать приложения "Мой Билайн" и "Марк" можно в App Store и Google Play. Подробнее о FITMOST.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

+ +