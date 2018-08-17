Пятое поколение: LG и Sprint работают над созданием первого в США смартфона с поддержкой 5G

17.08.2018, MForum.ru

Американский оператор Sprint обещает первым представить на рынке США мобильный терминал со встроенной поддержкой 5G. Как ожидается, это будет смартфон производства LG премиального класса с поддержкой диапазона 2.5 ГГц. Также аппарат будет поддерживать 4G/LTE, чтобы обеспечить доступ к услугам вне зон покрытия 5G, которые на первых порах будут носить очаговый характер. Кроме того, будет обеспечена поддержка диапазонов в которых работает сеть T-Mobile. В компании не ответили на вопрос, будет ли смартфон поддерживать работу в диапазонах миллиметровых волн.

Как ожидается, появление аппарата 5G производства LG совпадет по времени с запуском поддержки технологии 5G на сети Sprint в США, запланированном на первую половину 2019 года. Первые запуски 5G намечены компанией в таких городах, как Атланта, Чикаго, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Нью=Йорк, Феникс и Вашингтон.

Хотя модель смартфона о которой идет речь, разрабатывается специально под Sprint, не исключено, что LG позднее начнет отгрузки данной модели и другим операторам.

В гонке за ранний вывод на рынок смартфонов с поддержкой 5G участвуют и другие операторы, в частности, Samsung намеревается представить смартфон 5G до марта 2019 года. В гонке также участвуют Huawei и Motorola, а также ряд других вендоров. Источник: mobileworldlive.com.

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теги: пятое поколение

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