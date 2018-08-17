Пятое поколение: Samsung представил модем 5G

MForum.ru
17.08.2018,
Южнокорейская компания Samsung заявила о представлении модема 5G. Утверждается, что Exynos Modem 5100 является первым модемом 5G, отвечающим спецификациям 3GPP Rel.15, стандартизующим 5G NR.
Модем совместим с диапазонами ниже 6 ГГц и частотами миллиметрового диапазона. Система размещена на одном кристалле и выполнена с использованием технологий 10 нм. Samsung обещает коммерческую доступность модема ближе к концу 2018 года. Компания провела тестовые вызовы с использованием базовой станции 5G и прототипа пользовательского терминала с использованием чипа Exynos Modem 5100.
Конкурирующая разработка - это модем Qualcomm X50, о его готовности американская компания заявила в октябре 2017 года, о поставках операторам и производителям устройств компании начала договариваться еще в феврале 2018 года. Источник: mobileworldlive.com.
Кто будет следующим? Intel с его XMM 8060 или MediaTek c Helio M70. И не стоит сбрасывать со счетов Hi-Silicon.
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теги: пятое поколение
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© Алексей Бойко,
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