Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite

MForum.ru
21.08.2018,
Компания Xiaomi вывела на российский рынок смартфоны Mi A2 и Mi A2 Lite, которые были представлены в конце июня. Важная особенность новинок – они работают под управлением Android One, без оболочки MIUI. Информация о смартфонах уже есть в официальном интернет-магазине компании, однако пока устройств «нет в наличии».
Xiaomi Mi A2 оснащен 5,99-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1080x2160 точек с 85% цветовым охватом по NTSC и контрастностью 1500:1. Для защиты экрана служит минеральное стекло Gorilla Glass 5. Аппаратная платформа Xiaomi Mi A2 включает в себя чипсет Snapdragon 660, 4/6 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти без возможности расширения картами microSD. Тыловая камера Xiaomi Mi A2 представлена сдвоенным модулем 20+12 Мп. Фронтальная – 20 Мп сенсором, в котором для улучшения качества снимков в темноте при считывании снимков пиксели объединяются в группы по 4 шт. Емкость аккумулятора – 3000 мАч. На российский рынок Xiaomi вывела версию 4+64 Гб, оцененную в 23 990 рублей.
Спецификации Xiaomi Mi A2 Lite включают в себя 5,84-дюймовый дисплей разрешением 2280х1080 точек (соотношение сторон 19:9 с вырезом в верхней части), чипсет Snapdragon 625 с паре с 3/4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти. Также в активе Xiaomi Mi A2 Lite присутствуют 12+5 Мп камера с PDAF-фокусировкой на задней панели, 5 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Российская цена Xiaomi Mi A2 Lite составит 15 990 рублей.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Mi Pad 4 Plus с 10-дюймовым дисплеем / MForum.ru
13.08. [Краткие новости] Пресс-релизы : В Санкт-Петербурге в течение месяца в Связном было приобретено 420 устройств по trade-in / MForum.ru
10.08. [Краткие новости] Пресс-релизы: Летом в Алтайском крае задумываются о размере экрана и следят за здоровьем / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Стали известны все спецификации Xiaomi Pocophone F1 / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi 8, Redmi 6A, Mi Band 3 и Mi Robot Vacuum / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: LG G7 One и G7 Fit – почти флагманы, но дешевле / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Realme 2 получил 6,2-дюймовый HD-дисплей и Snapdragon 450 / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный BQ Aquaris C получил экран 18:9 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo R17 Pro с тройной камерой / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu 16th приходит в Россию / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pocophone F1 представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus – смартфоны на Android One / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut Pro 2S - Snapdragon 710, сдвоенные камеры и новые цвета / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Предзаказ Ulefone S1 стартует от $10 / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Motorola One получит 5,88-дюймовый дисплей и АКБ 3000 мАч / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Android Pie (Go Edition) / MForum.ru
17.08. [ПО] Анонсы: Объявлено, какие смартфоны Motorola будут обновлены до Android 9.0 Pie / MForum.ru
16.08. [ПО] Анонсы: Все смартфоны Nokia будут обновлены до Android 9.0 Pie / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Huawei готовит российский релиз nova 3 / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XA2 Plus доступен в России / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о Moto P30 / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Mi Pad 4 Plus с 10-дюймовым дисплеем / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Alcatel 7 – сдвоенная камера, емкий аккумулятор и привлекательная цена / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Oppo R17 снабжен встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru