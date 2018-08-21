Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite

21.08.2018, MForum.ru

Компания Xiaomi вывела на российский рынок смартфоны Mi A2 и Mi A2 Lite, которые были представлены в конце июня. Важная особенность новинок – они работают под управлением Android One, без оболочки MIUI. Информация о смартфонах уже есть в официальном интернет-магазине компании, однако пока устройств «нет в наличии».

Xiaomi Mi A2 оснащен 5,99-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1080x2160 точек с 85% цветовым охватом по NTSC и контрастностью 1500:1. Для защиты экрана служит минеральное стекло Gorilla Glass 5. Аппаратная платформа Xiaomi Mi A2 включает в себя чипсет Snapdragon 660, 4/6 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти без возможности расширения картами microSD. Тыловая камера Xiaomi Mi A2 представлена сдвоенным модулем 20+12 Мп. Фронтальная – 20 Мп сенсором, в котором для улучшения качества снимков в темноте при считывании снимков пиксели объединяются в группы по 4 шт. Емкость аккумулятора – 3000 мАч. На российский рынок Xiaomi вывела версию 4+64 Гб, оцененную в 23 990 рублей.

Спецификации Xiaomi Mi A2 Lite включают в себя 5,84-дюймовый дисплей разрешением 2280х1080 точек (соотношение сторон 19:9 с вырезом в верхней части), чипсет Snapdragon 625 с паре с 3/4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти. Также в активе Xiaomi Mi A2 Lite присутствуют 12+5 Мп камера с PDAF-фокусировкой на задней панели, 5 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Российская цена Xiaomi Mi A2 Lite составит 15 990 рублей.