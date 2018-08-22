Анонсы: Xiaomi Pocophone F1 представлен официально

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Анонсы: Xiaomi Pocophone F1 представлен официально

22.08.2018, MForum.ru

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Компания Xiaomi провела мероприятие, где официально был представлен смартфон Pocophone F1. «Сердцем» Pocophone F1 стал чипсет Snapdragon 845 дополненный 6/8 Гб ОЗУ и 64/128/256 Гб встроенной памяти. С учетом цены начинающейся от $300 - Xiaomi Pocophone F1 является самым доступным смартфоном на базе чипсета Snapdragon 845.

Анонсы: Xiaomi Pocophone F1 представлен официально

Для охлаждения чипа используется система тепловых трубок, получившая название LiquidCool Technology и позволяющая избежать чрезмерного нагрева во время игр.

Анонсы: Xiaomi Pocophone F1 представлен официально

Диагональ экрана составляет 6,18 дюйма при разрешении FullHD+ (2246x1080 точек, с вырезом в верхней части), что дает соотношение сторон 18.7:9. Передняя панель новинки закрыта Gorilla Glass, для распознавания лиц используется специальный инфракрасный сенсор.

Анонсы: Xiaomi Pocophone F1 представлен официально

Тыловая камера Pocophone F1 сочетает 12 и 5 Мп модули, в роли основного сенсора выступает Sony IMX363 с размером пикселя 1,4 мкм и апертурой f/1.9. Фронтальная камера может похвастаться 20 Мп сенсором с апертурой f/2.0. Емкость аккумулятора Xiaomi Pocophone F1 – 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и, что важно, входящим в комплект поставки зарядным устройством с поддержкой этого стандарта.

Анонсы: Xiaomi Pocophone F1 представлен официально

Из прочего отметим стереодинамики и три цветовых варианта: черный Graphite Black, синий Steel Blue и розовый Rosso Red. Цены составят $300 за Xiaomi Pocophone F1 в конфигурации 6+64 Гб, $345 за аппарат с 6 и 128 Гб памяти и $415 за топовую версию с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Начало глобальных продаж – 27 августа.

Анонсы: Xiaomi Pocophone F1 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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