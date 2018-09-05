MForum.ru
05.09.2018,
Компании ZTE официально представила смартфон Nubia Z18. Аппарат предлагает топовое «железо» и привлекательную цену, что позволит ему стать серьезным конкурентом для Xiaomi Pocophone F1.
Основа аппаратной платформы Nubia Z18 – чипсет Qualcomm Snapdragon 845. В части объема памяти новинка будет доступна в двух вариантах – с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти и с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.
Диагональ экрана 5,99 дюймов, разрешение – 2180х1080 точек, при этом в верней части экрана сделан каплевидный вырез под фронтальную камеру разрешением 8 Мп.
Тыловая камера Nubia Z18 представляет собой связку 16 и 24 Мп сенсоров с оптической стабилизацией изображения и апертурой объектива f/1.6. Для улучшения качества фотографий обе камеры Nubia Z18 используют алгоритмы на основе искусственного интеллекта. Емкость аккумулятора Nubia Z18 – 3450 мАч, при этом поддерживаются технология быстрого заряда NeoCharge 2.5 и энергосбережения NeoPower 3.0. ОС – Android Oreo с оболочкой Nubia UI 6.0. Купить Nubia Z18 можно будет за $410 (6+64 Гб) или за $480 (8+128 Гб).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
04.09. [Новинки] IFA 2018: Игровой смартфон Nubia Red Magic 2 получит Snapdragon 845 / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Nubia V18 – металлический корпус и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: ASUS Z01RD с чипсетом Snapdragon 845 замечен в AnTuTu / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z17 miniS – цветное градиентное 3D-стекло, 6 Гб ОЗУ и Snapdragon 653 / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z17S – смартфон с экраном 17:9 и четырьмя камерами / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Honor 8X и 8X Max / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Nubia Z18 представлен официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: LG Q Stylus+ получил стилус и защиту от влаги IP68 / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Elari KidPhone 3G – детские смарт-часы с 3G, трекингом и Алисой / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2018: Игровой смартфон Nubia Red Magic 2 получит Snapdragon 845 / MForum.ru
04.09. [Новинки] Слухи: LG Q9 готовится к релизу / MForum.ru
03.09. [Новинки] IFA 2018: Sharp Aquos D10 - Sharp Aquos S3 для европейского рынка / MForum.ru
02.09. [Новинки] IFA 2018: Представлены Motorola One и One Power с Android One на борту / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: HTC U12 Life – середнячок со сдвоенной камерой / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: Официально представлен BlackBerry KEY2 LE / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: Официально представлен Sony Xperia XZ3 / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: AGM X3 – самый прочный смартфон со Snapdragon 845 / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Yota 3+ / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: LG G7 One и G7 Fit – почти флагманы, но дешевле / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Realme 2 получил 6,2-дюймовый HD-дисплей и Snapdragon 450 / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный BQ Aquaris C получил экран 18:9 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo R17 Pro с тройной камерой / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu 16th приходит в Россию / MForum.ru