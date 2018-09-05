Анонсы: Nubia Z18 представлен официально

05.09.2018, MForum.ru

Компании ZTE официально представила смартфон Nubia Z18. Аппарат предлагает топовое «железо» и привлекательную цену, что позволит ему стать серьезным конкурентом для Xiaomi Pocophone F1.

Основа аппаратной платформы Nubia Z18 – чипсет Qualcomm Snapdragon 845. В части объема памяти новинка будет доступна в двух вариантах – с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти и с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Диагональ экрана 5,99 дюймов, разрешение – 2180х1080 точек, при этом в верней части экрана сделан каплевидный вырез под фронтальную камеру разрешением 8 Мп.

Тыловая камера Nubia Z18 представляет собой связку 16 и 24 Мп сенсоров с оптической стабилизацией изображения и апертурой объектива f/1.6. Для улучшения качества фотографий обе камеры Nubia Z18 используют алгоритмы на основе искусственного интеллекта. Емкость аккумулятора Nubia Z18 – 3450 мАч, при этом поддерживаются технология быстрого заряда NeoCharge 2.5 и энергосбережения NeoPower 3.0. ОС – Android Oreo с оболочкой Nubia UI 6.0. Купить Nubia Z18 можно будет за $410 (6+64 Гб) или за $480 (8+128 Гб).