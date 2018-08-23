Анонсы: Представлен Oppo R17 Pro с тройной камерой

MForum.ru
23.08.2018,
Китайская компания Oppo официально представила смартфон R17 Pro, который получил тройную камеру на задней панели, встроенный в экран дактилоскопический сенсор и поддержку технологии быстрой зарядки SuperVOOC Flash.
Диагональ дисплея Oppo R17 Pro составляет 6,4 дюйма, при разрешении 2280 x 1080 точек. Соотношение между площадью дисплея и передней панели – 91,5%, а для его защиты используется Corning Gorilla Glass 6. Дактилоскопический сенсор, со временем разблокировки 0,41 секунды интегрирован в экран.
Основа аппаратной платформы – Snapdragon 710 дополненный 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Тыловая камера сочетает 16 Мп основной сенсор с переменной диафрагмой f/1,5/2,4, 20 Мп вспомогательный сенсор и сенсор ToF 3D, для быстрого и точного создания 3D-модели сцены. Фронтальная камера представлена 25 Мп сенсором с функцией 3D-портрета.
Емкость аккумулятора Oppo R17 Pro – 3700 мАч, а за счет SuperVOOC Flash 40% емкости он набирает всего за 10 секунд. ОС – Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.2. Продажи Oppo R17 Pro начнутся в октябре, цена составит 4299 юаней ($625).
© Антон Печеровый,
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