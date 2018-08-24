Микроэлектроника: Микрон приглашает на экскурсию

MForum.ru
24.08.2018,
В последние дни лета, 30-31 августа, Микрон приглашает на экскурсию по производству в рамках ежегодной общегородской акции «День без турникетов», организованной Правительством Москвы. Гости смогут увидеть действующее микроэлектронное предприятие - фабрику чипов для цифрового мира, которые работают не только в космосе и недрах, но и у каждого из нас дома - в мобильных устройствах и смарт-девайсах, биометрических паспортах, игрушках и банковских картах, багажных бирках и паспортах болельщика.
В программе экскурсии чистые комнаты, инженерная инфраструктура, производство транспортных карт и чип- модулей.
Посещение бесплатно, количество мест ограничено. Для участия необходима предварительная регистрация Также Микрон проводит ежемесячные обзорные экскурсии по заводу. Выбрать дату и пройти регистрацию можно по ссылке.
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теги: микроэлектроника
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