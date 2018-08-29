Микроэлектроника: GlobalFoundries не выдержала гонки размеров

MForum.ru
29.08.2018,
Не секрет, что сейчас для того, чтобы перейти с одного технологического процесса на другой, более совершенный, например, с 10 нм на 7 нм, придется потратить несколько миллиардов долларов. А впереди у современного бизнеса по производству интегральных микросхем переходы с 7 нм на 5 нм и с 5 нм на 3 нм. Далеко не каждому участнику рынка это по-карману. В частности, в понедельник о смене стратегии объявила компания GlobalFoundries.
Фаундри прекращает разработку технологических процессов 7LP (7 нм), а также других передовых процессов и займется разработкой “специализированных норм производства для перспективных устройств”. В рамках смены курса компания сократит не менее 5% персонала, и, конечно, ей придется пересмотреть соглашения с AMD и IBM, которые рассчитывали на скорую готовность процесса 7 нм. AMD уже сообщила о передаче заказов на производство процессоров 7 нм от GlobalFoundries к TSMC.
Причина для такого решения GlobalFoundries не технологическая, а экономическая. Компания далеко не первый год подряд остается убыточной, размеры ежегодного убытка колеблются от $0.43 млрд до $1.5 млрд в год. И это при том, что выручка компании, например, в 2017 году составила $6.176 млрд. НИОКР съедает все доходы, а нарастить их сложно. Основное производство компании, завод Fab 8 с нормами 14LPP/12LP уже загружен на 100% и больше 60 тыс. подложек в месяц обрабатывать не может. Строить новый завод под 7LP - это заплатить еще $10-15 млрд, а затем придется конкурировать с более мощными игроками за рынок заказов.
В этих условиях основной владелец и инвестор, компания Mubadala Development Company, которая за последнее десятилетие вложила в GlobalFoundries более $20 млрд, решила что продолжать терять средства не имеет смысла, и если GlobalFoundries и способна стать прибыльной, то пусть начинает прямо сейчас.
Отказ от участия в гонке размеров GlobalFoundries приведет к росту зависимости полупроводниковой отрасли от TSMC, которая и без того в 2017 году производила более 52% всех контрактных микросхем в мире, тогда как на долю GlobalFoundries приходилось порядка 10% (у United Microelectronics - 8% и у Samsung - 7.4%). Теперь доля TSMC может вырасти еще более. Подробнее: 3dnews.ru и dailycomm.ru.
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