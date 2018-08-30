Пресс-релизы: Столичный «МегаФон» запускает VIP-программу

MForum.ru
30.08.2018,
30 августа 2018 года. Москва. При подключении и переходе на тарифные планы «Включайся! Смотри+» и «Включайся! Премиум» любой абонент московского «МегаФона» получает VIP-статус в подарок. Действующим Абонентам на этих тарифных планах и Абонентам других тарифных планов с 4 сентября 2018 года будет присвоен VIP-статус при начислении суммы от 1000 рублей в месяц в течение полугода. VIP-статус дает возможность получения эксклюзивных персональных предложений, приоритетного обслуживания, а также возможность пользоваться мобильным интернетом в Москве и Московской области в сети 4G на скорости выше средней до 30%.
Абоненты, которым присвоен статус VIP, пользуются определенными привилегиями. Среди них – приоритетный дозвон в контактный центр и выделенная линия 0077, приоритетное обслуживание в салонах связи «МегаФона» (более 100 салонов в Москве и области), доставка sim-карты бесплатно в пределах России, а также персональные предложения в личном кабинете (скидки на покупку билетов на концерты, такси, сервисы доставки еды, услуги связи). Статус VIP-Exclusive, помимо перечисленных привилегий, предусматривает консультации персонального менеджера, выездное обслуживание, приглашения на эксклюзивные мероприятия.
Любой абонент столичного «МегаФона» с ежемесячными начислениями до 1000 рублей также имеет возможность приобрести VIP-статус на 12 месяцев за 3 000 рублей.
«МегаФон» запускает VIP-программу. Теперь для абонентов с начислением от 1000 рублей в месяц подключается в подарок VIP-статус, который дает возможность получения эксклюзивных персональных предложений, приоритетного обслуживания, а также возможность пользоваться мобильным интернетом в Москве и Московской области в сети 4G на скорости выше средней до 30%,» – комментирует Светлана Сысоева, коммерческий директор Столичного филиала «МегаФона».
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теги: тарифы
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