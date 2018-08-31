Пресс-релизы: ZTE представит на IFA-2018 решения для мобильных устройств, обеспечивающие поддержку сетей пятого поколения

MForum.ru
31.08.2018,
Берлин, 31 августа 2018 года. — Компания ZTE, один из крупнейших в мире производителей мобильной электроники, примет участие в выставке IFA-2018, которая пройдет в Берлине с 31 августа по 5 сентября. В рамках мероприятия компания проведет мировую премьеру 5G-решений для мобильных устройств (5G Device Solutions). Также будет представлен новейший флагман ZTE Axon 9 Pro: его можно увидеть на стенде 105 в зале 25 выставочного центра.
Компания ZTE по праву считается пионером и инноватором в сфере мобильных технологий пятого поколения. И сегодня на выставке IFA-2018 посетители смогут заглянуть в ближайшее будущее, познакомившись с прототипом 5G-решений для мобильных устройств. На данный момент они находятся на стадии разработки и будут официально представлены, как только ведущие мировые операторы внедрят 5G на потребительском уровне. Сами устройства с поддержкой связи пятого поколения производитель планирует анонсировать во второй половине 2019 года.
Поддержка 5G требует от смартфонов определенных технологических и конструкционных особенностей. И компания ZTE много лет работает над тем, чтобы решить эти проблемы. Четыре ключевых технологии 5G-решений ZTE способны закрыть узкие места мобильной связи пятого поколения и оптимизировать ее использование обычными пользователями.
ZTE — лидер в построении беспроводных сетей 5G, опорных сетей и промышленных экосистем, обслуживающих всю экосистему мобильной связи пятого поколения — от стандартизации технологий до разработки устройств. Подобный комплексный подход отражается в корпоративном слогане компании: Leading 5G Innovations («Лидерство в инновациях 5G»). К концу 2017 года ZTE владела свыше 2000 патентами в сфере 5G по всему миру и построила более 110 сетей Pre5G в 60 странах мира. Компания ежегодно инвестирует порядка 380 млн евро в исследования и развитие в области сетей пятого поколения, а команда 5G включает в себя 4 500 сотрудников.
В России ZTE также работает над расширением оптоволоконных сетей с подключением к мобильным радиостанциям, что является основой для создания пятого поколения мобильного радио.
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теги: телеком пятое поколение
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