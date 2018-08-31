Пресс-релизы: ZTE представит на IFA-2018 решения для мобильных устройств, обеспечивающие поддержку сетей пятого поколения

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Пресс-релизы: ZTE представит на IFA-2018 решения для мобильных устройств, обеспечивающие поддержку сетей пятого поколения

31.08.2018, MForum.ru

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Берлин, 31 августа 2018 года. — Компания ZTE, один из крупнейших в мире производителей мобильной электроники, примет участие в выставке IFA-2018, которая пройдет в Берлине с 31 августа по 5 сентября. В рамках мероприятия компания проведет мировую премьеру 5G-решений для мобильных устройств (5G Device Solutions). Также будет представлен новейший флагман ZTE Axon 9 Pro: его можно увидеть на стенде 105 в зале 25 выставочного центра.

Компания ZTE по праву считается пионером и инноватором в сфере мобильных технологий пятого поколения. И сегодня на выставке IFA-2018 посетители смогут заглянуть в ближайшее будущее, познакомившись с прототипом 5G-решений для мобильных устройств. На данный момент они находятся на стадии разработки и будут официально представлены, как только ведущие мировые операторы внедрят 5G на потребительском уровне. Сами устройства с поддержкой связи пятого поколения производитель планирует анонсировать во второй половине 2019 года.

Поддержка 5G требует от смартфонов определенных технологических и конструкционных особенностей. И компания ZTE много лет работает над тем, чтобы решить эти проблемы. Четыре ключевых технологии 5G-решений ZTE способны закрыть узкие места мобильной связи пятого поколения и оптимизировать ее использование обычными пользователями.

  • Во-первых, в устройствах с поддержкой 5G должно быть намного больше антенн по сравнению с 4G. Предложенное ZTE решение с интеграцией антенн реализует ключевую технологию , при которой используются различные схемы для компоновки нескольких антенн в устройстве. Производитель также будет применять интеллектуальные настройки и технологию по формированию направленного сигнала, что значительно повысит производительность антенн, работающих в разных диапазонах.

  • Во-вторых, аппаратная архитектура, необходимая для 5G, приводит к проблемам, связанным с интермодуляцией. В связи с этим, ZTE интегрирует в свои устройства новую архитектуру с оптимизированным волновым и интермодуляционным решением.

  • В-третьих, мощность передатчика в устройствах 5G выше, чем 4G, поэтому они выделяют больше тепла. ZTE внедрит интеллектуальный алгоритм, который автоматически оптимизирует потребление энергии мобильным устройством при разных сценариях использования. Производитель также добился улучшения рассеивания тепла, доработав дизайн конструкции, применив различные материалы с высокой теплопроводностью, а также обеспечив контроль и управление температурой в режиме реального времени.

  • Наконец, решения ZTE гарантируют компактный и элегантный дизайн мобильных устройств: для этого разработчики увеличили плотность размещения компонентов, а также уменьшили их размер.

ZTE — лидер в построении беспроводных сетей 5G, опорных сетей и промышленных экосистем, обслуживающих всю экосистему мобильной связи пятого поколения — от стандартизации технологий до разработки устройств. Подобный комплексный подход отражается в корпоративном слогане компании: Leading 5G Innovations («Лидерство в инновациях 5G»). К концу 2017 года ZTE владела свыше 2000 патентами в сфере 5G по всему миру и построила более 110 сетей Pre5G в 60 странах мира. Компания ежегодно инвестирует порядка 380 млн евро в исследования и развитие в области сетей пятого поколения, а команда 5G включает в себя 4 500 сотрудников.

В России ZTE также работает над расширением оптоволоконных сетей с подключением к мобильным радиостанциям, что является основой для создания пятого поколения мобильного радио.

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теги: телеком пятое поколение

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