Пресс-релизы: Билайн и Моторика сделали первый шаг к созданию цифрового пространства для людей-киборгов

MForum.ru
03.09.2018,
Компании впервые в мире запустили удаленный мониторинг высокотехнологичных ассистивных устройств.
3 сентября 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и компания «Моторика», разработчик современных тяговых и бионических протезов рук, запустили первый в мире проект по удаленному мониторингу высокотехнологичных ассистивных устройств. Объединение существующих «умных» бионических протезов с технологиями мобильного оператора позволит создать функциональное цифровое пространство для людей с ограниченными возможностями.
Первый в мире проект по удаленному мониторингу бионических протезов призван решить одну из основных проблем пациентов – сложное управление устройством. На первом этапе часть умных протезов рук «Страдивари», оснащенные GSM-модулем, будут подключены к IoT-платформе Билайн. В личном кабинете «Моторики» врач-реабилитолог будет видеть агрегированную и обработанную информацию по эксплуатации протеза и сможет корректировать процесс обучения или ежедневного использования в режиме онлайн.
Подключение бионического протеза к интернету и технологическим платформам оператора стало первым шагом в создании цифрового пространства вокруг людей с ограниченными возможностями и экосистемы медицинских сервисов от оператора в будущем.
Приобретение навыков управления бионичeским устройством и максимальное использование его функционала - очень трудный и долгий процесс. «Умное» устройство использует сигналы миодатчиков, которые улавливают изменение электрического потенциала при сокращении мышц. Эта информация передается на микропроцессор кисти, и в результате протез выполняет определенный жест или схват. Врач-реабилитолог может в режиме реального времени отслеживать прогресс пациента и при необходимости корректировать процесс обучения. Удаленный мониторинг позволит выстроить непрерывный процесс реабилитации, сократить количество визитов к врачу и время на освоение протеза. Это позволит значительно улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями.
Постепенно функциональные протезы с современным дизайном перестают быть медицинским артефактом и становятся не недостатком, а преимуществом. В скором времени ассистивные устройства частично возьмут на себя функции умного гаджета - c их помощью можно будет управлять электронными девайсами в доме или в машине, выходить в интернет, проверять почту и социальные сети. Независимо от того, потерял человек один палец или всю руку, новые устройства позволяют не просто обеспечить близкий к полноценной руке функционал, но и расширить ее способности. Такой подход полностью меняет старый взгляд на инвалидность.
Согласно различным прогнозам, к 2025 году каждый пятый (20% всего населения) будет так или иначе связан с киборгами: в результате аварий, травм, операций, родовых травм. Использование роботизированных конечностей, различных инвазивных устройств, кардиостимуляторов, кохлеарных имплантов, вживляемых помп для лекарств, нейростимуляторов для лечения болезни Паркинсона и болевых синдромов станет важной частью жизни в ближайшем будущем.
Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом», прокомментировал: «Многие говорят, что технологии изменят мир, но ведь они уже меняют нас, людей. Билайн находится на передовой линии этих перемен – мы поддерживаем инновационные цифровые решения, способные значительно повысить качество жизни людей с инвалидностью. Одно из таких решений – Перчатка Брайля, которая была представлена при нашей поддержке на GSMA Mobile World Congress в Барселоне».
Илья Чех, генеральный директор компании «Моторика»: «Будущее сферы реабилитации - в оцифровке и удаленном контроле всех занятий и процедур, по которым работает каждый пациент. Это необходимо для объективного контроля и анализа реабилитационных методик и оборудования, для оценки эффекта, который оказывают процедуры на улучшение качества жизни человека. Для осуществления подобных наблюдений и анализа необходим целый ряд технологий, таких как интернет вещей, машинное обучение, агрегация и обработка большого объема данных, сегментация и вывод аналитических результатов. Поэтому в нашем проекте Билайн выступает «провайдером связи» для IoT чипов eSIM, через которые мы подключаем любое реабилитационное оборудование к PRM (Patient Rehabilitation Management) системе, а также полноценным интеграционным партнером, который осуществляет агрегацию и обработку всех данных, их безопасное хранение по сертификатам ФСТЭК и решает еще ряд задач».
О биоэлектрических протезах «Страдивари»: youtube.com.
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теги: IoT
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