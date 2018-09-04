Микроэлектроника: В НИИМЭ удивились американским санкциям

04.09.2018, MForum.ru

В НИИМЭ удивились американским санкциям и собираются направить запрос в США с просьбой пояснить, почему институт попал в американский санкционный список.

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теги: микроэлектроника

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