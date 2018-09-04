Микроэлектроника: Компания Infineon расширяет лидерство в области силовых полупроводников

MForum.ru
04.09.2018,
На мировом рынке растет спрос на эффективную силовую электронику, что стимулирует рост продаж электрического транспорта, включая персональный, а также систем децентрализованного производства, распределения и потребления электроэнергии. По оценкам аналитиков IHS Market, компания Infineon Technologies AG продолжает оставаться мировым лидером рынка силовой микроэлектроники. Более того, компания в очередной раз нарастила свою долю рынка - она вдвое больше, чем у второй компании на рынке по этому показателю, а по доле рынка дискретных IGBT (дискретных модулей с биполярным затвором) втрое больше, чем второй по величине конкурент. Компания растет и в области IPM (интеллектуальных силовых модулей) - рыночная доля Infineon выросла на 1.4 пп, это примерно вдвое более быстрый рост, чем у рынка.
По материалам: markets.businessinsider.com. Расшифровку терминов и аббревиатур можно уточнить здесь.
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теги: микроэлектроника
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© Алексей Бойко,
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