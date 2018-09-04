Микроэлектроника: Компания Infineon расширяет лидерство в области силовых полупроводников

04.09.2018, MForum.ru

На мировом рынке растет спрос на эффективную силовую электронику, что стимулирует рост продаж электрического транспорта, включая персональный, а также систем децентрализованного производства, распределения и потребления электроэнергии. По оценкам аналитиков IHS Market, компания Infineon Technologies AG продолжает оставаться мировым лидером рынка силовой микроэлектроники. Более того, компания в очередной раз нарастила свою долю рынка - она вдвое больше, чем у второй компании на рынке по этому показателю, а по доле рынка дискретных IGBT (дискретных модулей с биполярным затвором) втрое больше, чем второй по величине конкурент. Компания растет и в области IPM (интеллектуальных силовых модулей) - рыночная доля Infineon выросла на 1.4 пп, это примерно вдвое более быстрый рост, чем у рынка.

Оценки рынка силовой электроники (включая силовые ИС) в 2017 году: $42,4 млрд. Рост 10.1%.

Infinion занимает первое место с долей рынка 12.5%, рост за год - 15.1%

Infinion занимает первое место с долей рынка 12.5%, рост за год - 15.1% Дискретные изделия и модули: $18.5 млрд. Рост рынка 13.1%, рекордный за последние 7 лет.

Infinion занимает первое место с долей 18.6%, рост за год - 16.8%

Infinion занимает первое место с долей 18.6%, рост за год - 16.8% MOSFET. Оценка размера рынка - $6.7 млрд. Рост рынка 13.5%.

Infinion занимает первое место с долей 26.4%, рост за год - 13.5%

Infinion занимает первое место с долей 26.4%, рост за год - 13.5% Дискретные модули IGBT. Рынок - $1.1 млрд, +15.3%.

Infinion занимает первое место с долей 38.5%, рост за год - 22.6%

Infinion занимает первое место с долей 38.5%, рост за год - 22.6% Интеллектуальные силовые модули, IPM. Рынок - $1.6 млрд, +20.1%.

Infinion занимает третье место с долей 10.3%, рост за год - 39.2%

Infinion занимает третье место с долей 10.3%, рост за год - 39.2% Стандартные модули IGBT. Рынок - $2.2 млрд, +14.5%.

Infinion занимает первое место с долей 33.9%, рост за год - 19.3%

По материалам: markets.businessinsider.com. Расшифровку терминов и аббревиатур можно уточнить здесь.

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