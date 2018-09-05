Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором

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Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором

05.09.2018, MForum.ru

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За последние несколько недель слухи о смартфоне vivo V11 появлялись неоднократно. И вот пришло время официального анонса новинки. vivo V11 представляет собой аппарат среднего класса, отличительной особенностью которого стал встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор.

Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором

vivo V11 получил AMOLED-дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Диагональ экрана 6,41 дюйма, разрешение – 2340х1080 точек, что дает соотношение сторон 19,5:9.

Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором

Внутри новинки можно найти чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD) и аккумулятор емкостью 3400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18W через порт USB Type C.

Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором

Тыловая камера представлена сдвоенным сенсором 12+5 Мп (апертуры объективов f/1.8 и f/2.4, соответственно), фронтальная – 25 Мп сенсором с апертурой f/2.0 и интеллектуальными улучшателями фото.

Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором

Программная составляющая vivo V11 основана на Android Oreo 8.1 с оболочкой Funtouch 4.5. Новая версия пользовательского интерфейса снабжена функцией Jovi AI Engine для распределения ресурсов процессора и памяти с целью более эффективного использования, что должно позитивно сказаться на сроке службы батареи и производительности устройства. Информация о ценах для международного рынка и России пока не озвучена.

Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором

Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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