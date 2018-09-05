MForum.ru
05.09.2018,
За последние несколько недель слухи о смартфоне vivo V11 появлялись неоднократно. И вот пришло время официального анонса новинки. vivo V11 представляет собой аппарат среднего класса, отличительной особенностью которого стал встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор.
vivo V11 получил AMOLED-дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Диагональ экрана 6,41 дюйма, разрешение – 2340х1080 точек, что дает соотношение сторон 19,5:9.
Внутри новинки можно найти чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD) и аккумулятор емкостью 3400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18W через порт USB Type C.
Тыловая камера представлена сдвоенным сенсором 12+5 Мп (апертуры объективов f/1.8 и f/2.4, соответственно), фронтальная – 25 Мп сенсором с апертурой f/2.0 и интеллектуальными улучшателями фото.
Программная составляющая vivo V11 основана на Android Oreo 8.1 с оболочкой Funtouch 4.5. Новая версия пользовательского интерфейса снабжена функцией Jovi AI Engine для распределения ресурсов процессора и памяти с целью более эффективного использования, что должно позитивно сказаться на сроке службы батареи и производительности устройства. Информация о ценах для международного рынка и России пока не озвучена.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
28.07. [Новости компаний] Пресс-релизы: Qualcomm сообщила о расторжении сделки по приобретению NXP / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX Ultimate (NEX S) появится в России / MForum.ru
10.07. [Краткие новости] Пресс-релизы: Vivo объявляет о старте продаж смартфона Y81 в России / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Z1i получил 128 Гб памяти и Snapdragon 636 / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX Ultimate (NEX S) – безрамочный флагман / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Honor 8X и 8X Max / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Nubia Z18 представлен официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: LG Q Stylus+ получил стилус и защиту от влаги IP68 / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Elari KidPhone 3G – детские смарт-часы с 3G, трекингом и Алисой / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2018: Игровой смартфон Nubia Red Magic 2 получит Snapdragon 845 / MForum.ru
04.09. [Новинки] Слухи: LG Q9 готовится к релизу / MForum.ru
03.09. [Новинки] IFA 2018: Sharp Aquos D10 - Sharp Aquos S3 для европейского рынка / MForum.ru
02.09. [Новинки] IFA 2018: Представлены Motorola One и One Power с Android One на борту / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: HTC U12 Life – середнячок со сдвоенной камерой / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: Официально представлен BlackBerry KEY2 LE / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: Официально представлен Sony Xperia XZ3 / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: AGM X3 – самый прочный смартфон со Snapdragon 845 / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Yota 3+ / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: LG G7 One и G7 Fit – почти флагманы, но дешевле / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Realme 2 получил 6,2-дюймовый HD-дисплей и Snapdragon 450 / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный BQ Aquaris C получил экран 18:9 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo R17 Pro с тройной камерой / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu 16th приходит в Россию / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pocophone F1 представлен официально / MForum.ru