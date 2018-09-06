Микроэлектроника: NPX Semiconductors будет фокусироваться на автоэлектронике и IoT в Китае

MForum.ru
06.09.2018,
Компания NXP Semiconductors собирается активизировать свою деятельность в области производства новых продуктов для китайского рынка автоэлектроники и IoT, причем в NXP намерены придерживаться принципа “так быстро, как это только возможно” при выводе новых продуктов. Это заявил Zheng Li, президент китайского филиала бизнеса компании NXP.
Для этого компания планирует постоянно наращивать R&D в Китае, как часть усилий по локализации продуктов. Примеры такой активности уже есть - серия IMX RT выпущена с учетом потребностей китайского рынка и была разработана местными специалистами в Китае.
В компании уверены, что до 12% всех автомобилей в мире будут электрическими к 2020 году, в том числе, за счет роста популярности автономного вождения. NXP все более акцентируется на автопроме, чтобы отвечать потребностям меняющейся индустрии.
NXP работает в кооперации с шанхайской Semiconductor Manufactoring International Corporation в области локализации производства чипов и взаимодействует с местными компаниями по разработке ПО для систем ИИ. Другие партнеры компании - Alibaba, поисковый гигант Baidu, производитель решений для подключенных автомобилей - Pateo, государственный производитель автомобилей BAIC Group для которого в NXP производят чипы, обеспечивающие безопасность платежей. Компания активно ищет все новых местных партнеров. yicaiglobal.com.
NXP Semiconductors удерживает первенство в мире по производству полупроводников, имеющих отношение к идентификации, автопрому, а также в области мощных транзисторов радиочастотного диапазона. В компании порядка 30 тысяч сотрудников, она работает более, чем в 30 странах.
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теги: микроэлектроника
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