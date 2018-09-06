Микроэлектроника: Микрон включен в рабочую группу по созданию системы «Умный город» в Южно-Сахалинске

MForum.ru
06.09.2018,
06 сентября 2018 г., Москва. 6 сентября Микрон включен в рабочую группу по созданию системы «Умный город» и развитию цифровизации в Южно-Сахалинске.
В рамках круглого стола «Бизнес и власть. Актуальный разговор», который состоялся 30 августа в Южно- Сахалинске, руководитель направления идентификации и банкинга ПАО «Микрон» Илья Чистяков и директор по проектам ПАО «Микрон» Юрий Халиф представили концепцию по созданию комплексной системы в городе на базе единой электронной карты жителя, разработанной на отечественных компонентах Микрона. Карта обеспечивает комфортный доступ и получение услуг в ключевых сферах жизнедеятельности региона: транспорт, здравоохранение, образование, идентификация, потребительский рынок товаров и услуг, культура и досуг, финансовые учреждения, государственные услуги. А также позволяет формировать единую систему организации учета и информационного обеспечения при планировании регионального бюджета.
Представители администрации Южно-Сахалинска, органов местного самоуправления и ведущих российских компаний-разработчиков и производителей информационных технологий, ID-систем, компонентов и решений обсудили перспективы совершенствования социально-экономической политики города для обеспечения современных комфортных условий жизни с использованием информационно- коммуникационных технологий. По итогам дискуссии организована рабочая группа по разработке концепции развития Южно-Сахалинского округа в направлении цифровизации и реализации проектов «Умный город».
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике
теги: микроэлектроника
+ +
Публикации по теме:
06.09. [Краткие новости] Микроэлектроника: NPX Semiconductors будет фокусироваться на автоэлектронике и IoT в Китае / MForum.ru
06.09. [Краткие новости] Микроэлектроника: Компания "Протон-Электротекс" приглашает на технический семинар "Новые разработки силовых полупроводниковых приборов на Si и SiC" / MForum.ru
04.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: Микрон приглашает на форум "Импортзамещение" / MForum.ru
04.09. [Новости компаний] Микроэлектроника: Компания Infineon расширяет лидерство в области силовых полупроводников / MForum.ru
04.09. [Новости компаний] Микроэлектроника: Индиевая проволока отечественного производства - есть ли шанс найти покупателей? / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Honor 8X и 8X Max / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Nubia Z18 представлен официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: LG Q Stylus+ получил стилус и защиту от влаги IP68 / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Elari KidPhone 3G – детские смарт-часы с 3G, трекингом и Алисой / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2018: Игровой смартфон Nubia Red Magic 2 получит Snapdragon 845 / MForum.ru
04.09. [Новинки] Слухи: LG Q9 готовится к релизу / MForum.ru
03.09. [Новинки] IFA 2018: Sharp Aquos D10 - Sharp Aquos S3 для европейского рынка / MForum.ru
02.09. [Новинки] IFA 2018: Представлены Motorola One и One Power с Android One на борту / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: HTC U12 Life – середнячок со сдвоенной камерой / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: Официально представлен BlackBerry KEY2 LE / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: Официально представлен Sony Xperia XZ3 / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: AGM X3 – самый прочный смартфон со Snapdragon 845 / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Yota 3+ / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: LG G7 One и G7 Fit – почти флагманы, но дешевле / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Realme 2 получил 6,2-дюймовый HD-дисплей и Snapdragon 450 / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный BQ Aquaris C получил экран 18:9 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo R17 Pro с тройной камерой / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu 16th приходит в Россию / MForum.ru