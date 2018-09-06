Микроэлектроника: Микрон включен в рабочую группу по созданию системы «Умный город» в Южно-Сахалинске

06.09.2018, MForum.ru

06 сентября 2018 г., Москва. 6 сентября Микрон включен в рабочую группу по созданию системы «Умный город» и развитию цифровизации в Южно-Сахалинске.

В рамках круглого стола «Бизнес и власть. Актуальный разговор», который состоялся 30 августа в Южно- Сахалинске, руководитель направления идентификации и банкинга ПАО «Микрон» Илья Чистяков и директор по проектам ПАО «Микрон» Юрий Халиф представили концепцию по созданию комплексной системы в городе на базе единой электронной карты жителя, разработанной на отечественных компонентах Микрона. Карта обеспечивает комфортный доступ и получение услуг в ключевых сферах жизнедеятельности региона: транспорт, здравоохранение, образование, идентификация, потребительский рынок товаров и услуг, культура и досуг, финансовые учреждения, государственные услуги. А также позволяет формировать единую систему организации учета и информационного обеспечения при планировании регионального бюджета.

Представители администрации Южно-Сахалинска, органов местного самоуправления и ведущих российских компаний-разработчиков и производителей информационных технологий, ID-систем, компонентов и решений обсудили перспективы совершенствования социально-экономической политики города для обеспечения современных комфортных условий жизни с использованием информационно- коммуникационных технологий. По итогам дискуссии организована рабочая группа по разработке концепции развития Южно-Сахалинского округа в направлении цифровизации и реализации проектов «Умный город».

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике

теги: микроэлектроника

+ +