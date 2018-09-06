Услуги: Tele2 обеспечил работу WhatsApp и яндекс-навигатора при нулевом балансе

06.09.2018, MForum.ru

Это новая услуга российского Tele2. Платить за ее подключение или использование не требуется, услуга SOS-пакет подключается автоматически и бесплатно на любом открытом тарифе линейки “Мой Tele2” и действует три дня, если у вас ежемесячная абонентская плата или на сутки, если выбрана посуточная оплата. Если в это время пополнить счет, услуга отключится.

Благодаря новой услуге, можно продолжать пользоваться навигационными приложениями “Яндекс.Навигатор”, “Яндекс.Карты” и “Яндекс.Транспорт”, а также мессенджером WhatsApp даже в ситуации, когда на вашем счете не осталось средств. Источник: mforum.ru.

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теги: услуги

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