Услуги: Tele2 обеспечил работу WhatsApp и яндекс-навигатора при нулевом балансе

MForum.ru
06.09.2018,
Это новая услуга российского Tele2. Платить за ее подключение или использование не требуется, услуга SOS-пакет подключается автоматически и бесплатно на любом открытом тарифе линейки “Мой Tele2” и действует три дня, если у вас ежемесячная абонентская плата или на сутки, если выбрана посуточная оплата. Если в это время пополнить счет, услуга отключится.
Благодаря новой услуге, можно продолжать пользоваться навигационными приложениями “Яндекс.Навигатор”, “Яндекс.Карты” и “Яндекс.Транспорт”, а также мессенджером WhatsApp даже в ситуации, когда на вашем счете не осталось средств. Источник: mforum.ru.
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теги: услуги
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© Алексей Бойко,
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