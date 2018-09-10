Пятое поколение: Qualcomm и Ericsson объявили о звонке в сети 5G в миллиметровом диапазоне

10.09.2018, MForum.ru

Звонок совершен в лаборатории Ericsson в Швеции, с тестового мобильного устройства в форм-факторе смартфона с интегрированным модемом Qualcomm Snapdragon X50 и радиочастотной подсистемой. Для звонка использовался диапазон 39 ГГц в режиме 5G NSA. На стороне сети использовалась коммерческая точка доступа Ericsson 5G NR AIR 5331. Источник.

Шаг вроде небольшой, но это очередной шаг к мобильности 5G, иллюстрирующий, что ничто не помешает планам запуска сетей 5G NR Rel.15 в 2018-2019 годы, включая возможность использования их не только в режиме фиксированного беспроводного доступа, но также и в режиме мобильной связи с мобильными терминалами 5G, которые обязательно появятся в ближайшие месяцы.

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теги: пятое поколение

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