NB-IoT: МТС сообщает о запуске федеральной сети NB-IoT

10.09.2018, MForum.ru

Назвать сеть NB-IoT МТС федеральной пока что можно с некоторой натяжкой, пока что технология поддерживается в 20 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Ставрополь, Невинномыск, Ростов-на-Дону, Омск, Тверь, Альметьевск, Арск, Томск, Нижний-Новгород, Сургут, Владивосток. До конца 2018 года МТС намеревается обеспечить сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставить сервисы для работы с умными устройствами.

Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE и развернута на базе решений Nokia, Ericsson, Huawei, Samsung и Cisco. Подробнее.

Своевременный запуск, будет наконец нормальная альтернатива системам LPWA на базе проприетарных технологий типа LoRAWAN.

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теги: NB-IoT

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