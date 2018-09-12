Микроэлектроника: В Корее больше не спешат с инвестициями в полупроводники

12.09.2018, MForum.ru

По данным Банка Кореи инвестиции в полупроводниковую отрасль в 2q2018 в терминах год к году cнизились. Это можно воспринимать, как согласие крупных производителей с тем, что спрос на полупроводники прошел свой пик и может начать снижаться. Впрочем, не будем забывать, что для Южной Кореи прошлый 2017 год был рекордным по уровню инвестиций в отрасль.

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