Микроэлектроника: В Корее больше не спешат с инвестициями в полупроводники

MForum.ru
12.09.2018,
По данным Банка Кореи инвестиции в полупроводниковую отрасль в 2q2018 в терминах год к году cнизились. Это можно воспринимать, как согласие крупных производителей с тем, что спрос на полупроводники прошел свой пик и может начать снижаться. Впрочем, не будем забывать, что для Южной Кореи прошлый 2017 год был рекордным по уровню инвестиций в отрасль.
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