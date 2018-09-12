Микроэлектроника: Японская Renesas Electronics намеревается приобрести конкурента из США - Integrated Device Technology за $7.2 млрд

12.09.2018, MForum.ru

Консолидация в микроэлектронике - неизбежность, поэтому мы будем наблюдать все новые попытки укрупнения бизнеса. Несмотря на сорванные сделки Qualcomm-NXP и Broadcom-Qualcomm, японская Renesas Electronics намеревается приобрести конкурента из США - Integrated Device Technology (IDT) за $7.2 млрд, чтобы укрепить позиции растущем рынке технологий подключенного автомобиля. Покупка также позволит Renesas выйти на рынок полупроводников для серверов, используемых в ЦОД, и потребительских устройств.

IDT получает с рынка автопрома до половины своих доходов. По данным IHS Markit, объем рынка кристаллов для автомобилей вырастет с $38 млрд по итогам 2017 года до $57 млрд в 2022 году, благодаря массовому переходу на самоуправляемые автомобили.

Renesas Electronics - третий по объемам поставок поставщик кристаллов, используемых в автомобилях, уступая по этому показателю только NXP и Infineon. В 2017 году Renesas приобрела за $3.2 млрд американского производителя Intersil. С учетом будущей сделки задолженность компании будет в 3.2 раза превышать ее EBITDA. В перспективе компания намерена сократить это отношение до 1.

Если сделка пройдет без осложнений, то группа сможет выйти на объемы продаж в $7.9 млрд.

Renesas Electronics, Япония, создана в 2010 году за счет слияния кристалльных подразделений Hitachi, Mitsubishi Electric и NEC. Крупнейший акционер - Innovation Network Corporation of Japan (INCJ). Источник.

В России отрасли микроэлектроники консолидация столь же необходима. Это позволит укрупнить финансовые потоки, обеспечит возможность оптимизации затрат на разработку и закупки. Впрочем, это только одна из задач, которые требуется решать незамедлительно, другая важная задача - формирование рынка, поскольку даже существующие мощности на сегодня не заняты - несмотря на санкции, внутренний спрос на полупроводники удовлетворяют в основном не отечественные, а зарубежные поставщики. В частности, крупнейшим поставщиком микросхем на российский рынок является американская Intel.

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теги: микроэлектроника Япония консолидация слияния и поглощения

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