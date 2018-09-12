Анонсы: Представлены iPhone XS, XS Max и XR. Российские цены - от 64 990 рублей

MForum.ru
12.09.2018,
Компания Apple анонсировала iPhone нового поколения. Как и ожидалось, новинок оказалось целых три – iPhone XS, XS Max и XR. Первые два аппарата оснащены OLED-экранами, тогда как iPhone XR получил классический LCD-дисплей.
Спецификации iPhone XR включают в себя 6,1-дюймовый Liquid Retina дисплей разрешением 1792х828 точек без 3D Touch, новейший чипсет A12 Bionic (6 ядер, дополнительный процессор М12) выпускаемый по нормам 12 нм технологического процесса, 12 Мп камеру с апертурой объектива f/1.8 и пикселем размером 1,4 мкм на задней панели, а также 7 Мп фронтальную камеру с апертурой f/2.2. Зато для iPhone XR будет доступна широкая цветовая гамма. Новинка будет предложена в синем, желтом, оранжевом, красном, белом и черном цветах. Также отметим защиту от влаги по классу IP68. Самая простая модель iPhone нового поколения оценена в 64 990 (64 Гб) / 68 990 (128 Гб) / 77 990 (256 Гб) рублей. Продажи iPhone XR начнутся с 26 октября.
В основе iPhone XS и XS Max также лежит чипсет A12 Bionic дополненный 64/256/512 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана iPhone XS составляет 5,8 дюйма при разрешении 2436 х 1125 точек, а экран iPhone XS Max имеет диагональ 6,5 дюймов при разрешении 2688 х 1242 точек. Частота обновления экрана 120 Гц, а сам экран характеризуется как Super Retina Display с True Tone и поддержкой 3D Touch. Тыловая камера iPhone XS и XS Max сдвоенная, сочетающая 12 Мп сенсор ( f/1.8) с широкоугольным объективом и 12 Мп сенсор ( f/2.4) с телеобъективом. Из функционала можно отметить двукратный оптический зум, Live Photos со стабилизацией изображения и ряд функций дополненной реальности. Цены iPhone XS и XS Max начинаются от 87 990 и 96 990 рублей за 64 Гб версии, соответственно. За версии с 256 Гб памяти придется заплатить на 13 тысяч рублей больше, а за топовые варианты – на 31 тысячу рублей больше. Выпускаться iPhone XS и XS Max будет в цвете «серый космос», а также серебристом и золотистом. Прием предзаказов на XS и XS Max в России будет открыт 21 сентября, продажи начнутся 28 сентября.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.09. [Новости компаний] Телеком: МТС запустила VoLTE и Wi-Fi Calling в Воронежской области и еще в ряде регионов России / MForum.ru
25.08. [Краткие новости] Пресс-релизы: Cstore первым в России запускает trade-in MacBook / MForum.ru
13.08. [Краткие новости] Пресс-релизы : В Санкт-Петербурге в течение месяца в Связном было приобретено 420 устройств по trade-in / MForum.ru
10.08. [Краткие новости] Пресс-релизы: Летом в Алтайском крае задумываются о размере экрана и следят за здоровьем / MForum.ru
01.08. [Новости компаний] Пресс-релизы: Аналитика МТС за первое полугодие 2018 года: социальные сети стимулируют россиян покупать дорогие смартфоны / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлены iPhone XS, XS Max и XR. Российские цены - от 64 990 рублей / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A7x – обновленная версия Oppo F9 / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Maimang 7 с Kirin 710 SoC / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Российская цена Oppo Find X составила 69 990 рублей / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Moto G6 Plus оснащен дисплеем MAX Vision и двумя тыловыми камерами / MForum.ru
10.09. [Новинки] Слухи: HTC работает над 5G-флагманом со Snapdragon 855 / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Motorola P30 Play получил вырез в экране и Snapdragon 625 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Honor 8X и 8X Max / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Nubia Z18 представлен официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: LG Q Stylus+ получил стилус и защиту от влаги IP68 / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Elari KidPhone 3G – детские смарт-часы с 3G, трекингом и Алисой / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2018: Игровой смартфон Nubia Red Magic 2 получит Snapdragon 845 / MForum.ru
04.09. [Новинки] Слухи: LG Q9 готовится к релизу / MForum.ru
03.09. [Новинки] IFA 2018: Sharp Aquos D10 - Sharp Aquos S3 для европейского рынка / MForum.ru
02.09. [Новинки] IFA 2018: Представлены Motorola One и One Power с Android One на борту / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: HTC U12 Life – середнячок со сдвоенной камерой / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: Официально представлен BlackBerry KEY2 LE / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: Официально представлен Sony Xperia XZ3 / MForum.ru