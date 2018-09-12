Анонсы: Представлены iPhone XS, XS Max и XR. Российские цены - от 64 990 рублей

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Анонсы: Представлены iPhone XS, XS Max и XR. Российские цены - от 64 990 рублей

12.09.2018, MForum.ru

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Компания Apple анонсировала iPhone нового поколения. Как и ожидалось, новинок оказалось целых три – iPhone XS, XS Max и XR. Первые два аппарата оснащены OLED-экранами, тогда как iPhone XR получил классический LCD-дисплей.

Анонсы: Представлены iPhone XS, XS Max и XR

Спецификации iPhone XR включают в себя 6,1-дюймовый Liquid Retina дисплей разрешением 1792х828 точек без 3D Touch, новейший чипсет A12 Bionic (6 ядер, дополнительный процессор М12) выпускаемый по нормам 12 нм технологического процесса, 12 Мп камеру с апертурой объектива f/1.8 и пикселем размером 1,4 мкм на задней панели, а также 7 Мп фронтальную камеру с апертурой f/2.2. Зато для iPhone XR будет доступна широкая цветовая гамма. Новинка будет предложена в синем, желтом, оранжевом, красном, белом и черном цветах. Также отметим защиту от влаги по классу IP68. Самая простая модель iPhone нового поколения оценена в 64 990 (64 Гб) / 68 990 (128 Гб) / 77 990 (256 Гб) рублей. Продажи iPhone XR начнутся с 26 октября.

Анонсы: Представлены iPhone XS, XS Max и XR

В основе iPhone XS и XS Max также лежит чипсет A12 Bionic дополненный 64/256/512 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана iPhone XS составляет 5,8 дюйма при разрешении 2436 х 1125 точек, а экран iPhone XS Max имеет диагональ 6,5 дюймов при разрешении 2688 х 1242 точек. Частота обновления экрана 120 Гц, а сам экран характеризуется как Super Retina Display с True Tone и поддержкой 3D Touch. Тыловая камера iPhone XS и XS Max сдвоенная, сочетающая 12 Мп сенсор ( f/1.8) с широкоугольным объективом и 12 Мп сенсор ( f/2.4) с телеобъективом. Из функционала можно отметить двукратный оптический зум, Live Photos со стабилизацией изображения и ряд функций дополненной реальности. Цены iPhone XS и XS Max начинаются от 87 990 и 96 990 рублей за 64 Гб версии, соответственно. За версии с 256 Гб памяти придется заплатить на 13 тысяч рублей больше, а за топовые варианты – на 31 тысячу рублей больше. Выпускаться iPhone XS и XS Max будет в цвете «серый космос», а также серебристом и золотистом. Прием предзаказов на XS и XS Max в России будет открыт 21 сентября, продажи начнутся 28 сентября.

Анонсы: Представлены iPhone XS, XS Max и XR

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Apple

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