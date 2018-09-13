Анонсы: iOS 12 станет доступна с 17 сентября

MForum.ru
13.09.2018,
Помимо iPhone и смарт-часов нового поколения в ходе вчерашней презентации компания Apple объявила, что новая версия iOS станет доступна 17 сентября. На текущий момент версия iOS 12, tvOS 12 и watchOS 5 уже находятся в статусе GM (golden master), который предшествует релизу.
По заверению Apple новые версии операционных систем обеспечивают улучшение производительности, доработанную систему уведомлений, Memoji (анимированные эмодзи с лицом пользователя), Screen Time (контроль использования устройства), Siri Shortcuts и ряд других новых функций. Традиционно для Apple, новая версия iOS получит широкий список совместимых устройств:
© Антон Печеровый,
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