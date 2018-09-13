Анонсы: iOS 12 станет доступна с 17 сентября

13.09.2018, MForum.ru

Помимо iPhone и смарт-часов нового поколения в ходе вчерашней презентации компания Apple объявила, что новая версия iOS станет доступна 17 сентября. На текущий момент версия iOS 12, tvOS 12 и watchOS 5 уже находятся в статусе GM (golden master), который предшествует релизу.

По заверению Apple новые версии операционных систем обеспечивают улучшение производительности, доработанную систему уведомлений, Memoji (анимированные эмодзи с лицом пользователя), Screen Time (контроль использования устройства), Siri Shortcuts и ряд других новых функций. Традиционно для Apple, новая версия iOS получит широкий список совместимых устройств: iPhone X

iPhone 8 и 8 Plus

iPhone 7 и 7 Plus

iPhone 6S и 6S Plus

iPhone SE

iPhone 6 и 6 Plus

iPhone 5с

iPad Pro (9,7 / 10,5 / 12,9)

iPad (2018)

iPad (5 поколение)

iPad Air и iPad Air 2

iPad mini 2, 3 и 4

iPod Touch (6 поколение)

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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