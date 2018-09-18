Пресс-релизы: МТС запустила поддержку VoLTE и Wi-Fi Calling в С.Петербурге

18.09.2018, MForum.ru

С 17 сентября 2018 абоненты МТС Санкт-Петербурга могут звонить не только через мобильную сеть, но и подключившись к сети Wi-Fi. Звоните из-за рубежа, находясь в поездках по России, или из мест, где отсутствует мобильная сеть, и оплачивайте звонки по домашнему тарифу!

Компания МТС продолжает развивать технологии мобильной связи, делая общение более удобным и доступным. Представляем вам услугу «Интернет-звонки». Теперь голосовые вызовы можно совершать не только в мобильной сети, а еще и через сети Wi-Fi с помощью технологии Wi-Fi Calling, а также через сеть LTE, благодаря технологии VoLTE.

Это дает вам массу преимуществ:

выгодные звонки через Wi-Fi и LTE сети;

звонки из заграницы и в поездках по России по домашнему тарифу;

возможность звонить даже там, где нет сети МТС или сигнал по объективным причинам слабый (например, в подвальных помещениях);

нет платы за интернет-трафик.

Подключить услугу можно в приложении «Мой МТС» или набрав команду *111*6#

Обратите внимание, что для работы услуги необходимо, чтобы смартфон поддерживал нужные технологии! Список смартфонов постоянно расширяется, следите за обновлениями на сайте connect.mts.ru

Услуга «Интернет-звонки» объединяет в себе несколько технологий:

«Wi-Fi Calling» и «VoLTE»: обе технологии не требуют установки приложения и входят в прошивку ряда смартфонов.

Технология «VoLTE» позволяет звонить по домашнему тарифу и бесплатно принимать входящие вызовы на территории домашнего региона и в поездках по России.

Технология «VoLTE» недоступна в международном роуминге, звонок через LTE сеть заграницей будет тарифицироваться как международный звонок согласно тарифному плану абонента.

Технология «Wi-Fi Calling» позволяет звонить по домашнему тарифу и бесплатно принимать вызовы независимо от местоположения при условии подключения к сети Wi-Fi. Для использования «Wi-Fi Calling» необходимо активировать функцию вызовов через Wi-Fi на вашем смартфоне.

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теги: МТС, С.-Петербург VoLTE Wi-Fi Calling WFC

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