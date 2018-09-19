Телеком: В Сыктывкаре запустили систему управления транспортом хлебокомбината на базе M2M-технологии МегаФона

MForum.ru
19.09.2018,
Предприятие ООО “Сыктывкархлеб” ежедневно выпекает и доставляет почти 40 тонн хлеба для жителей республики Коми - не только в Сыктывкар и другие города Коми, но также в Архангельскую область. Для доставки продукции используется 56 автомобилей. Теперь автопарк оснащен навигационными терминалами и модулями связи, использующими сеть МегаФон.
Оператор предоставил специальный тарифный план “Управление удаленными объектами”. Такой подход обеспечил возможность мониторить местонахождение каждого автомобиля в любой момент времени на дисплее или со смартфона. Если будет замечено отклонение того или иного автомобиля от графика движения, смена маршрута или незапланированная остановка, можно связаться с водителем и при необходимости отправить помощь. В 2018 году предприятие на 12% оптимизировало расходы на мониторинг транспортного флота.
По данным МегаФона, спрос на IoT-технологии в Коми в 2018 году вырос на 35%.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
теги: МегаФон fleet management m2m IoT Коми республике
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
19.09. [Новости компаний] Телеком: МегаФон тестирует LTE900, но переиспользовать диапазон под 4G вряд ли получится / MForum.ru
14.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: Билайн и Ericsson заключили соглашение о развитии 5G и IoT / MForum.ru
10.09. [Новости компаний] NB-IoT: МТС сообщает о запуске федеральной сети NB-IoT / MForum.ru
10.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: «Ангстрем» разработал первый отечественный микроидентификатор для чипирования животных / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4+ и Galaxy J6+ пополнили J-серию / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту / MForum.ru
18.09. [Новинки] Компоненты: Huangshan No. 1 – первый в мире AI-чип для носимой электроники / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Punkt MP02 – кнопочный телефон с Android / MForum.ru
17.09. [Новинки] Это интересно: Samsung Galaxy S10 получит значительные изменения / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9600 Plus оснастили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: vivo Y97 представлен официально / MForum.ru
13.09. [ПО] Анонсы: iOS 12 станет доступна с 17 сентября / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 4 получили функцию снятия ЭКГ / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлены iPhone XS, XS Max и XR. Российские цены - от 64 990 рублей / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A7x – обновленная версия Oppo F9 / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Maimang 7 с Kirin 710 SoC / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Российская цена Oppo Find X составила 69 990 рублей / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Moto G6 Plus оснащен дисплеем MAX Vision и двумя тыловыми камерами / MForum.ru
10.09. [Новинки] Слухи: HTC работает над 5G-флагманом со Snapdragon 855 / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Motorola P30 Play получил вырез в экране и Snapdragon 625 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Honor 8X и 8X Max / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Nubia Z18 представлен официально / MForum.ru