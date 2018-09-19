Телеком: В Сыктывкаре запустили систему управления транспортом хлебокомбината на базе M2M-технологии МегаФона

19.09.2018, MForum.ru

Предприятие ООО “Сыктывкархлеб” ежедневно выпекает и доставляет почти 40 тонн хлеба для жителей республики Коми - не только в Сыктывкар и другие города Коми, но также в Архангельскую область. Для доставки продукции используется 56 автомобилей. Теперь автопарк оснащен навигационными терминалами и модулями связи, использующими сеть МегаФон.

Оператор предоставил специальный тарифный план “Управление удаленными объектами”. Такой подход обеспечил возможность мониторить местонахождение каждого автомобиля в любой момент времени на дисплее или со смартфона. Если будет замечено отклонение того или иного автомобиля от графика движения, смена маршрута или незапланированная остановка, можно связаться с водителем и при необходимости отправить помощь. В 2018 году предприятие на 12% оптимизировало расходы на мониторинг транспортного флота.

По данным МегаФона, спрос на IoT-технологии в Коми в 2018 году вырос на 35%.

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теги: МегаФон fleet management m2m IoT Коми республике

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