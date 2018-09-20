Микроэлектроника: Обзор рынка силовых транзисторов от J&P

MForum.ru
20.09.2018,
Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, Россия ежегодно импортирует силовые транзисторы на сумму более 3 млрд руб. или около $50 млн долл. США. Крупнейшими странами-поставщиками (страна происхождения товара) силовых транзисторов являются Китай, США и Япония, на их долю приходится свыше 50% от общего импорта данных электронных компонентов.
Анализ ТОП-20 компаний-поставщиков показал, что основными брендами силовых транзисторов, поставляемых в РФ, являются компании, штаб-квартиры которых расположены в США, Японии, Нидерландах, Швейцарии, Германии и Великобритании. Причем основная доля поставок приходится именно на американские компании. В 2015 – 2017 гг. их доля в списке ТОП-20 выросла с 41% до 47%.
Аналитики J&P подготовили платный аналитический отчет “Анализ потенциала импортозамещения в микроэлектронике: Силовые транзисторы”, его анонс можно найти по ссылке.
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теги: микроэлектроника силовые транзисторы обзор рынка аналитика маркетинг
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© Алексей Бойко,
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