Микроэлектроника: Taoglas представила самую маленькую в мире антенну NB-IoT для поддержки широкого набора частот

MForum.ru
20.09.2018,
Taoglas сообщила о готовности первых трех антенн в линейке Extensis узкополосных антенн NB-IoT, включая самую маленькую керамическую антенну NB-IoT, которая одновременно работает в диапазонах b5, b8, b20, а также ультра-тонкую, гибкую, многодиапазонную антенну, которая поддерживает все диапазоны LTE, включая новый диапазон b71, который будет использоваться сетями NB-IoT в США.
Керамическая мини-антенна NCP.5820 - это многодиапазонная антенна в форм-факторе для поверхностного монтажа, которая поддерживает диапазон 8 (900 МГц) и 20 (800 МГц), а также диапазон b5 (824-894 МГц), что позволит использовать IoT устройства с такой антенной во всем мире. Толщина антенны - 2 мм, размеры основания - 14.1 х 8.3 мм. Коэффициент усиления антенны - 2 dB.
Другая новинка в линейке - NCS.5820, она поддерживает диапазоны b5, b8 и b20. Толщина антенны - 1.6 мм, размеры основания - 11 мм х 20 мм. Поскольку размеры этой антенны больше, выше и коэффициент усиления антенны.
Третья новинка, FXUB64, это гибкая ультраширокополосная антенна, которая работает со всеми сотовыми диапазонами, 2.4 ГГц Wi-Fi, ISM и AGPS, включая b71. Габариты ультра-тонкой полимерной антенны - 130 мм x 20 мм x 30x0.2 мм. Источник: microwavejournal.com.
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теги: микроэлектроника антенны компоненты дискретные элементы NB-IoT мультидиапазонная керамическая
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© Алексей Бойко,
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