Телеком: В НРА считают что старые РРЛ мешают развитию мобильной связи

MForum.ru
20.09.2018,
В Национальной радиоассоциации (НРА) считают, что в России сложилась печальная ситуация - старые РРЛ мешают развивать сети сотовой связи, занимая ценный частотный ресурс. Формально старые радиорелейные линии могут работать только до конца так называемого амортизационного срока. Вот только из-за недочетов в регулировании, данные об этом сроке владельцы РРЛ предоставлять в радиочастотные органы не обязаны. В итоге, когда завершается срок действия разрешений, владельцы просто подают в Роскомнадзор заявку на продление, и РКН такое продление выдает. В итоге устаревшие РРЛ продолжают работу, частоты не высвобождаются и это сдерживает развитие сетей подвижной связи.
Напрашивается только один разумный выход из сложившейся ситуации, РКН должен начать требовать у заявителей документы, подтверждающие длительность амортизационного срока на данное РЭС. Источник: rspectr.com.
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теги: телеком частоты регулирование
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© Алексей Бойко,
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