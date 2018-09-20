Телеком: В НРА считают что старые РРЛ мешают развитию мобильной связи

20.09.2018, MForum.ru

В Национальной радиоассоциации (НРА) считают, что в России сложилась печальная ситуация - старые РРЛ мешают развивать сети сотовой связи, занимая ценный частотный ресурс. Формально старые радиорелейные линии могут работать только до конца так называемого амортизационного срока. Вот только из-за недочетов в регулировании, данные об этом сроке владельцы РРЛ предоставлять в радиочастотные органы не обязаны. В итоге, когда завершается срок действия разрешений, владельцы просто подают в Роскомнадзор заявку на продление, и РКН такое продление выдает. В итоге устаревшие РРЛ продолжают работу, частоты не высвобождаются и это сдерживает развитие сетей подвижной связи.

Напрашивается только один разумный выход из сложившейся ситуации, РКН должен начать требовать у заявителей документы, подтверждающие длительность амортизационного срока на данное РЭС. Источник: rspectr.com.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике

теги: телеком частоты регулирование

+ +