Пресс-релизы: МТС первой запустила Wi-Fi Calling в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

MForum.ru
20.09.2018,
20 сентября 2018 года, Санкт-Петербург, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, стал первым оператором в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, запустившим технологию передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE).
Благодаря использованию Wi-Fi Calling, абоненты смогут звонить и принимать звонки даже в тех местах, где прохождение сигнала сотовой сети затруднено, но есть стабильное Wi-Fi-подключение: в новых торговых центрах, магазинах и кафе, расположенных в подвальных помещениях и на цокольных этажах, в поездах, а также других местах, сложных с точки зрения обеспечения покрытия мобильной сети.
Технология VoLTE даст возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию: к примеру, просматривать онлайн карты или продолжать загрузку файлов. Кроме того, VoLTE обеспечит качественный голосовой прием везде, где есть сеть «четвертого поколения», а чистота голоса собеседника будет на уровне HD Voice, то есть, будто бы вы говорите с ним, находясь в одной комнате.
«МТС активно внедряет инновационные сервисы в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В 2018 году мы уже стали «пионерами», запустив первую в России сеть LTE-900, а при подготовке к футбольному первенству мы даже обратились к технологиям 5G. Теперь мы рады предоставить своим абонентам новые возможности — это, в первую очередь, удобство пользования связью МТС, так как интернет-звонки позволяют совершать вызовы даже при нахождении за рубежом или в местах, где отсутствует устойчивый сигнал сотовой связи, но есть Wi-Fi-соединение. Скорость соединения при использовании технологии VoLTE значительно выше, чем в сетях предыдущих поколений», – отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти Павел Коротин.
Разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает технологии Wi-Fi Calling и VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. Устанавливать дополнительные приложения нет необходимости - услуга предоставляется непосредственно МТС. Звонки, совершенные по технологии Wi-Fi Calling даже из другой страны, тарифицируются по ценам «домашнего» региона.
Для того, чтобы пользоваться новыми возможностями — на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет–звонки». Добавить её можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете.
В настоящее время технологии VoLTЕ и Wi-Fi Calling доступны на многих флагманских устройствах различных производителей. Воспользоваться ими могут владельцы гаджетов Apple, начиная с iPhone 5S и выше, а также смартфонов Samsung, Sony, LG и др. С полным перечнем устройств можно ознакомиться по ссылке.
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теги: VoLTE Voice over LTE VoWiFi Wi-Fi Calling LTE900 b8 band8
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