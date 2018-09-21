Телеком: Минцифраз предложил компаниям со сверхприбылью инвестировать в 5G

21.09.2018, MForum.ru

Регулирование. Минцифраз предлагает компаниям из так называемого “списка Белоусова” участие в создании сетей 5G в городах-миллионниках. Проект оценивается в 80 млрд рублей. Списком Белоусова сейчас называют крупные компании, которые получили в последнее время “сверхприбыли” благодаря “не зависящим от их деятельности макроэкономическим факторам”, в частности, роста цен на их продукцию из-за падения курса рубля - в основном, это предприятия химической и металлургической отраслей. Источники: vestifinance.ru; bfm.ru.

Я бы предложил иное - раз уж металлургов и химиков попросили "поделиться", то пусть уж прикажут им взять на себя расходы по исполнению “закона Яровой-Озерова”, а со строительством 5G операторы тогда и сами справятся.



Впрочем, пока что эти "хотелки" Минцифраза даже проектом не назовешь.

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теги: телеком регулирование пятое поколение инвестиции Минцифраз

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