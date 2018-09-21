Телеком: В Австрии начали принимать заявки на аукцион по распределению частот 3.4-3.8 ГГц

21.09.2018, MForum.ru

Австрийский регулятор Austrian Telecom Control Comission (TKK) представил документацию, необходимую для проведения аукциона по распределению частот в диапазоне 3.4-3.8 ГГц. Аукцион запланирован на первый квартал 2019 года.

По сравнению с аукционом 2013 года предусмотрены некоторые изменения. В частности, будет меньшим залог, всего 30 млн евро, устройство аукциона более прозрачным и пройдет в три раунда.

Лицензии будут выдаваться на 12 регионов на срок до конца 2039 года. Операторы могут претендовать на непрерывные частотные диапазоны по всей стране, кроме того, они станут состязаться за частоты в столичном регионе.

Предусмотрены некоторые частотные обременения. В зависимости от частотного диапазона и полученных регионов, оператору, выигравшему лицензию, предстоит обеспечить покрытием не менее 1000 локаций, причем треть из них - до конца 2020 года.

Также предусмотрены частотные ограничения. В частности, A1 и T-Mobile Austria могут претендовать на покупку не более 150 МГц, а другие - максимум 170 МГц из блока в 390 МГц в каждом из регионов. Если по итогам очередного этапа торгов еще остаются невостребованные частоты, то эти границы сменяются на другие - в отсутствие конкурентных заявок A1 сможет приобрести не более 160 МГц, а остальные операторы - до 190 МГц в каждом из регионов.

Для того, чтобы ускорить развертывание сети 5G и сделать развитие этой технологии экономически эффективным, конкурсная документация позволяет операторам осуществлять совместное использование инфраструктуры радиоподсистемы. Вместе с тем, эта возможность ограничена для ядра сети и даже частично в активной части сети доступа (трансиверы), чтобы заложить основы для здоровой конкуренции. Выпущен обновленный документ “Infrastructure Sharing Position Paper on Mobile Networks”, разъясняющий участникам рынка возможности совместного использования инфраструктуры с тем, чтобы они могли заранее оценить необходимые инвестиции.

Как ожидается, аукцион начнется в феврале 2019 года, так что у операторов еще есть два месяца для того, чтобы принять решение об участии в аукционе. Еще два месяца оставлены на подготовку к аукциону. Частотные назначения обычно осуществляются в течение месяца после публикации результатов аукциона. Частоты в диапазоне 3600-3800 МГц (b43) можно будет начать использование с момента, когда вступит в силу решение о выделении частот, тогда как частоты в диапазоне 3410-3600 МГц (b42) откроются для использования с 1 января 2020 года, когда истекут ранее выданные лицензии на этот диапазон. Источник: telecompaper.com.

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