Слухи: Huawei Y9 (2019) замечен в TENAA

24.09.2018, MForum.ru

В архивах китайского регулятора TENAA замечен смартфон Huawei Y9 (2019). Новинка появилась под модельным номером JKM-AL00a, а ее «сердцем» может стать Kirin 710. По крайней мере, данные TENAA говорят о 8-ядерном 2,2 ГГц процессоре.

Объем ОЗУ Huawei Y9 (2019) составит 4 или 6 Гб. Встроенной памяти – 64 или 128 Гб с возможностью расширения картами microSD. Диагональ дисплея Huawei Y9 (2019) – 6,5 дюймов при разрешении 2340х1080 точек, что дает соотношение сторон 19:9. Тыловая камера представлена связкой 20 и 2 Мп сенсоров, фронтальная – сенсором разрешением 16 Мп. Также TENAA упоминает об аккумуляторе емкостью 3900 мАч. Габаритные размеры Huawei Y9 (2019) 162,4 x 77,1 мм x 8 мм, при весе 173 грамма. ОС – Android Oreo 8., скорее всего с оболочкой EMUI 8.1. Выпускаться Huawei Y9 (2019) будет в черном, розовом, синем и пурпурном вариантах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com, gsmarena.com

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