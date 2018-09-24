Микроэлектроника: Китайская индустрия микроэлектроники далеко не так сильна, как может казаться

24.09.2018, MForum.ru

В последнее время Китай заметно укрепил свое положение в области микроэлектроники. Успехи таких производителей, как, например, HighSilicon, неоспоримы. Вместе с тем, эти успехи характерны не для всей отрасли, а лишь для отдельных предприятий. А 90% компаний, которые занимаются производством микрочипов, не являются прибыльными, да и уровень их технического развития не столь уж велик. Китаю потребуется более 20 лет, чтобы местное микроэлектронное производство достигло мирового уровня, уверен сопредседатель правления компании Tsinghua Unigroup, г-н Дяо Ши. Источник: mixednews.ru

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