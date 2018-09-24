Микроэлектроника: Samsung защитит рынок памяти

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Микроэлектроника: Samsung защитит рынок памяти

24.09.2018, MForum.ru

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Samsung Electronics намерена сократить темпы роста объемов выпуска чипов памяти в 2019 году, чтобы поддержать уровень цен в отрасли в условиях сокращающегося спроса. Впрочем компания все равно увеличит производство - чипов DRAM на 20%, и чипов NAND flesh на 30%. Рынок памяти является управляемым - более 95% его объема приходится на три компании - Samsung Electronics, Корея; SK Hynix, Корея и Micron, США. Основными поставщиками для производителей чипов выступают Applied Materials и Lam Research. Источник: dailycomm.ru

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теги: микроэлектроника рынок памяти Samsung тренды

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