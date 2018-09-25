MForum.ru
25.09.2018,
В России начался прием предварительных заказов на смартфон Huawei Mate 20 lite. Напомню, эта новинка была представлена на IFA 2018 и оснащена сдвоенными камерами на передней и задней панелях. Причем для обоих камер поддерживаются AI-алгоритмы.
Основной сенсор фронтальной камеры Huawei Mate 20 lite имеет разрешение 24 Мп, тыловой – 20 Мп. В качестве вспомогательных выступают сенсоры разрешением 2 Мп. Внутри смартфона нашлось место для чипсета Kirin 710, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, а также аккумулятору емкостью 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки 9В/2А. Диагональ экрана новинки - 6,3 дюйма при разрешении 2340 х 1080 точек. Российская цена Huawei Mate 20 lite составляет 23770 рублей, в качестве подарков за предзаказ выступают фитнес-трекер Huawei Band 2 Pro и внешний аккумулятор Huawei Super Charge AP09S.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Huawei Y9 (2019) замечен в TENAA / MForum.ru
20.09. [Новости компаний] Пресс-релизы: Билайн и Huawei совместно протестировали LTE 900 / MForum.ru
17.09. [Новости компаний] Телеком: Новинки Apple подстегнут рынок eSIM / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Vkworld K1 с тройной тыловой камерой оценен в $159,99 / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Huawei начала прием предзаказов на Mate 20 lite / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V11 со встроенным в экран сканером отпечатка пальца приходит в Россию / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Huawei Y9 (2019) замечен в TENAA / MForum.ru
21.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ3 пришел в Россию / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 Youth Edition – середнячок для молодежи / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu V8 – недорогой смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu X8 – еще один смартфон со Snapdragon 710 и узкими рамками / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 16X со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4+ и Galaxy J6+ пополнили J-серию / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту / MForum.ru
18.09. [Новинки] Компоненты: Huangshan No. 1 – первый в мире AI-чип для носимой электроники / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Punkt MP02 – кнопочный телефон с Android / MForum.ru
17.09. [Новинки] Это интересно: Samsung Galaxy S10 получит значительные изменения / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9600 Plus оснастили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: vivo Y97 представлен официально / MForum.ru
13.09. [ПО] Анонсы: iOS 12 станет доступна с 17 сентября / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 4 получили функцию снятия ЭКГ / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлены iPhone XS, XS Max и XR. Российские цены - от 64 990 рублей / MForum.ru