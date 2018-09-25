Анонсы: Huawei начала прием предзаказов на Mate 20 lite

25.09.2018, MForum.ru

В России начался прием предварительных заказов на смартфон Huawei Mate 20 lite. Напомню, эта новинка была представлена на IFA 2018 и оснащена сдвоенными камерами на передней и задней панелях. Причем для обоих камер поддерживаются AI-алгоритмы.

Основной сенсор фронтальной камеры Huawei Mate 20 lite имеет разрешение 24 Мп, тыловой – 20 Мп. В качестве вспомогательных выступают сенсоры разрешением 2 Мп. Внутри смартфона нашлось место для чипсета Kirin 710, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, а также аккумулятору емкостью 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки 9В/2А. Диагональ экрана новинки - 6,3 дюйма при разрешении 2340 х 1080 точек. Российская цена Huawei Mate 20 lite составляет 23770 рублей, в качестве подарков за предзаказ выступают фитнес-трекер Huawei Band 2 Pro и внешний аккумулятор Huawei Super Charge AP09S.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации shop.huawei.ru

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