RFID: Радиочастотные метки появятся на медицинских картах московских пациентов

MForum.ru
30.09.2018,
В консультационно-диагностической поликлиники №121 и детской городской поликлинике №131 начнется маркировка амбулаторных карт метками RFID. По задумке это поможет в любой момент времени узнать о местонахождении любой карты, предотвратит их потерю.
Уже к февралю 2019 года такие метки появятся на всех амбулаторных картах в детских и взрослых поликлиниках Москвы. Оснащение карты меткой занимает менее минуты. Отслеживать получение и сдачу карт планируется с помощью ручных сканеров.
Метки считываются при выходе или входе в картохранилище, а также в других помещениях, где осуществляется прием пациентов. Система отслеживания карт позволяет проследить историю их перемещений.
В мае 2018 года проходило тестирование проекта на базе городской поликлиники №46. В рамках эксперимента метки получили 9 тысяч амбулаторных карт, в день проводилось более 1.5 тысяч сканирований. Система позволила ежедневно возвращать каждую карту к месту хранения. Источник: cnews.ru.
Это, конечно, неплохой способ поддержать отечественного производителя RFID-меток. Но сама идея работы с бумажными картами, тем более, инвестиций в эту устаревшую систему, кажется странной. Сейчас стоило бы инвестировать в переход на использование цифровых медицинских карт, что уже сделано в отдельных российских клиниках, а не совершенствовать устаревшую систему, таская бумажки из кабинета в кабинет.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный RFID
теги: RFID медицинские карты поликлиники медицина
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
28.12. [Новинки] Слухи: Moto P40 получит круглый вырез под фронтальную камеру / MForum.ru
27.12. [Новинки] Слухи: Realme A1 готовится к анонсу / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Honor View 20 с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: В России сертифицировано несколько новых моделей Nokia / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Cubot X19 получил Helio P23, Android Pie и градиентную окраску / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Play представлен официально / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Infinity N11 и Infinity N12 — первые смартфоны Micromax с вырезом в экране / MForum.ru
24.12. [Новинки] Слухи: Huawei представит Power Bank с поддержкой 40W SuperCharge / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Детские смарт-часы Honor K2 Kids Smartwatch представлены официально / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Meitu V7 Tonino Lamborghini Limited Edition оценен в $1580 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: HOMTOM C2 оценили в $89,99 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M20 оснастят аккумулятором 5000 мАч и защитой от влаги / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Ulefone анонсировала защищенный смартфон Armor 6 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z5 Pro GT — смартфон на Snapdragon 855 c 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Huawei nova 4 — первый смартфон Huawei с круглым вырезом в экране / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 12s представлен официально / MForum.ru
17.12. [Новинки] Слухи: Смартфоны движутся к 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Vivo запустила в России официальный интернет-магазин / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: LG G7 Fit появился в России / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Honor Play 8 / Honor 8s / MForum.ru