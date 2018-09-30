RFID: Радиочастотные метки появятся на медицинских картах московских пациентов

30.09.2018, MForum.ru

В консультационно-диагностической поликлиники №121 и детской городской поликлинике №131 начнется маркировка амбулаторных карт метками RFID. По задумке это поможет в любой момент времени узнать о местонахождении любой карты, предотвратит их потерю.

Уже к февралю 2019 года такие метки появятся на всех амбулаторных картах в детских и взрослых поликлиниках Москвы. Оснащение карты меткой занимает менее минуты. Отслеживать получение и сдачу карт планируется с помощью ручных сканеров.

Метки считываются при выходе или входе в картохранилище, а также в других помещениях, где осуществляется прием пациентов. Система отслеживания карт позволяет проследить историю их перемещений.

В мае 2018 года проходило тестирование проекта на базе городской поликлиники №46. В рамках эксперимента метки получили 9 тысяч амбулаторных карт, в день проводилось более 1.5 тысяч сканирований. Система позволила ежедневно возвращать каждую карту к месту хранения. Источник: cnews.ru.

Это, конечно, неплохой способ поддержать отечественного производителя RFID-меток. Но сама идея работы с бумажными картами, тем более, инвестиций в эту устаревшую систему, кажется странной. Сейчас стоило бы инвестировать в переход на использование цифровых медицинских карт, что уже сделано в отдельных российских клиниках, а не совершенствовать устаревшую систему, таская бумажки из кабинета в кабинет.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный RFID

теги: RFID медицинские карты поликлиники медицина

+ +