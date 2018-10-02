Микроэлектроника: Рынок силовых устройств на базе нитрида галлия вырастет до $1.5 млрд к 2024 году

MForum.ru
02.10.2018,
Рынок силовых устройств на базе GaN представлен компаниями в США, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Ближнем Востоке и в Африке. Ключевые участники рынка - это Fujitsu Limited, Transphorm Inc., Cree Incorporated (Wolfspeed), OSRAM Opto Semiconductors GmbH, Qorvo, Inc. и другие.
Как ожидают аналитики MarketWatch, рынок силовых устройств на базе нитрида галлия вырастет до $1.5 млрд к 2024 году, что соответствует среднегодовым темпам роста в 28% в прогнозируемый период.
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теги: микроэлектроника GaN аналитика
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© Алексей Бойко,
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