Телеком: Ericsson и Telstra заявили об успешном подключении устройства Cat-NB (NB-IoT), удаленного от базовой станции на 100 км

MForum.ru
02.10.2018,
Не так давно Huawei объявил о двукратном увеличении покрытия сайтов Cat-NB. В Ericsson отреагировали быстро - сообщением об успешном подключении к сети NB-IoT австралийской Telstra устройства Cat-NB, находящегося на расстоянии почти в 100 км. Ранее в качестве предельной дистанции декларировалась дальность до 40 км. Увеличение расстояния было достигнуто программным апдейтом, не требующим менять ПО абонентских устройств.
Впрочем, наращивая “дальнобойность”, вендоры решений NB-IoT конкурируют не столько друг с другом, сколько с поставщиками проприетарных решений LPWAN. Если бы вендоры были готовы со своим решением на пару лет раньше, тема LPWAN не успела бы получить того распространения, которое она получила, теперь операторам сетей 3GPP придется отвоевывать пользователей большими усилиями.
Поддержка NB-IoT запущена на сети Telstra в январе 2018 года, ее покрытие на сентябрь 2018 года составляет более 3.5 млн кв км.
Для демонстрации возможностей “проапгрейженной” сети NB-IoT использовался сенсор температуры Captis NB-IoT, расположенный в 94 км от базовой станции Telstra в Mount Cenn Cruaich. Кроме того, была показана успешная работа сенсора Captis, расположенного на минус третьем этаже подземной парковки в центре Сиднея. Сигнал этого сенсора успешно принимала городская сеть LTE. Также к сети подключили метеорологическую станцию Metos, Pessi Instruments, которая передавала телеметрию, включающую данные о температуре, относительной влажности, осадках и влажности листвы. Источник: ericsson.com.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
теги: NB-IoT Cat-NB
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
30.09. [Новости компаний] Телеком: Летающие сети связи, LTE и не только, встают на крыло / MForum.ru
27.09. [Новости компаний] Телеком: Технология NB-IoT становится все популярнее в мире / MForum.ru
27.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Конспекты: Василь Лацанич, Билайн, и Игорь Акулинин, Huawei, о перспективах 5G / MForum.ru
25.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: Представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Государственной Думы и ДИТ Москвы ознакомились с комплексными решениями «МегаФона» на «Цифровой неделе» в Государственной Думе / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru
02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru
02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Qin AI Phone — AI-фичефон от Xiaomi за 369 юаней / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Vkworld K1 с тройной тыловой камерой оценен в $159,99 / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Huawei начала прием предзаказов на Mate 20 lite / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V11 со встроенным в экран сканером отпечатка пальца приходит в Россию / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Huawei Y9 (2019) замечен в TENAA / MForum.ru
21.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ3 пришел в Россию / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 Youth Edition – середнячок для молодежи / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu V8 – недорогой смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu X8 – еще один смартфон со Snapdragon 710 и узкими рамками / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 16X со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4+ и Galaxy J6+ пополнили J-серию / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту / MForum.ru