Телеком: Ericsson и Telstra заявили об успешном подключении устройства Cat-NB (NB-IoT), удаленного от базовой станции на 100 км

02.10.2018, MForum.ru

Не так давно Huawei объявил о двукратном увеличении покрытия сайтов Cat-NB. В Ericsson отреагировали быстро - сообщением об успешном подключении к сети NB-IoT австралийской Telstra устройства Cat-NB, находящегося на расстоянии почти в 100 км. Ранее в качестве предельной дистанции декларировалась дальность до 40 км. Увеличение расстояния было достигнуто программным апдейтом, не требующим менять ПО абонентских устройств.

Впрочем, наращивая “дальнобойность”, вендоры решений NB-IoT конкурируют не столько друг с другом, сколько с поставщиками проприетарных решений LPWAN. Если бы вендоры были готовы со своим решением на пару лет раньше, тема LPWAN не успела бы получить того распространения, которое она получила, теперь операторам сетей 3GPP придется отвоевывать пользователей большими усилиями.

Поддержка NB-IoT запущена на сети Telstra в январе 2018 года, ее покрытие на сентябрь 2018 года составляет более 3.5 млн кв км.

Для демонстрации возможностей “проапгрейженной” сети NB-IoT использовался сенсор температуры Captis NB-IoT, расположенный в 94 км от базовой станции Telstra в Mount Cenn Cruaich. Кроме того, была показана успешная работа сенсора Captis, расположенного на минус третьем этаже подземной парковки в центре Сиднея. Сигнал этого сенсора успешно принимала городская сеть LTE. Также к сети подключили метеорологическую станцию Metos, Pessi Instruments, которая передавала телеметрию, включающую данные о температуре, относительной влажности, осадках и влажности листвы. Источник: ericsson.com.

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теги: NB-IoT Cat-NB

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