Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1

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Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1

04.10.2018, MForum.ru

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Анонс смартфона Nokia 7.1 ожидается на следующей неделе, 11 октября. Однако благодаря серии утечек подробности об этой новинке секретом не являются.

Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1

Ожидается, что за именем Nokia 7.1 скрывается смартфон с модельным номером ТА-1100. В активе этой модели присутствуют 5,84-дюймовый дисплей разрешением 2244х1080 точек с вырезом в верхней части, чипсет Snapdragon 636, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (12+5 Мп), 8 Мп фронтальная камера, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. Габаритные размеры Nokia 7.1 составят 150 x 72 x 8 мм, вес – 159 г. Возможная цена Nokia 7.1 – примерно 350 евро. Презентация новинки состоится в Индии.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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