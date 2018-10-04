Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1

MForum.ru
04.10.2018,
Анонс смартфона Nokia 7.1 ожидается на следующей неделе, 11 октября. Однако благодаря серии утечек подробности об этой новинке секретом не являются.
Ожидается, что за именем Nokia 7.1 скрывается смартфон с модельным номером ТА-1100. В активе этой модели присутствуют 5,84-дюймовый дисплей разрешением 2244х1080 точек с вырезом в верхней части, чипсет Snapdragon 636, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (12+5 Мп), 8 Мп фронтальная камера, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. Габаритные размеры Nokia 7.1 составят 150 x 72 x 8 мм, вес – 159 г. Возможная цена Nokia 7.1 – примерно 350 евро. Презентация новинки состоится в Индии.
© Антон Печеровый,
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