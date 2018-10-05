Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально

05.10.2018, MForum.ru

Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia 7.1, нацеленный в средний ценовой сегмент. Новинка получила 5,84-дюймовый дисплей PureDisplay разрешением 1080х2280 точек с вырезом в верхней части. Для защиты экрана используется Gorilla Glass 3, а сам экран поддерживает технологию HDR10, что для среднего сегмента нетипично.

В части спецификаций Nokia 7.1 подтвердил ранее опубликованные слухи. «Сердцем» новинки стал чипсет Qualcomm Snapdragon 636. По объему памяти выпускаться Nokia 7.1 будет в двух конфигурациях – с 3 Гб ОЗУ + 32 Гб встроенной памяти и с 4+64 Гб. Для расширения встроенной памяти можно использовать карту памяти microSD.

Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп (апертура объектива f/2.0). Для фронтальной камеры поддерживаются программные улучшатели изображения на базе AI-технологий, а также разблокировка распознаванием лица. Тыловая камера Nokia 7.1 представлена сочетанием 12 Мп сенсора с объективом апертурой f/1.8 и 5 Мп камерой с монохромным сенсором. Для обоих камер используется оптика Zeiss и разные режимы улучшения качества фото и видео.

Емкость аккумулятора Nokia 7.1 – 3060 мАч, поддерживается быстрая зарядка (50% за 30 минут) через USB Type C. На момент анонса новинка работает под управлением Android 8.1 Oreo в рамках программы Android One. Обновление до 9.0 Pie ожидается уже в ноябре. Далее обновления ОС будут выходить в течение двух лет, а патчи в части безопасности – ежемесячно в течение трех лет. Большая часть корпуса Nokia 7.1 (по данным производителя – 85%) выполнена из стекла, боковая рамка – из анодированного алюминия с алмазным покрытием. Доступные цвета – стальной Gloss Steel и синий Gloss Midnight Blue. Поставки начнутся 28 октября, цена варианта 3+32 Гб – 319 евро, 4+64 Гб – 349 евро.