Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально

MForum.ru
05.10.2018,
Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia 7.1, нацеленный в средний ценовой сегмент. Новинка получила 5,84-дюймовый дисплей PureDisplay разрешением 1080х2280 точек с вырезом в верхней части. Для защиты экрана используется Gorilla Glass 3, а сам экран поддерживает технологию HDR10, что для среднего сегмента нетипично.
В части спецификаций Nokia 7.1 подтвердил ранее опубликованные слухи. «Сердцем» новинки стал чипсет Qualcomm Snapdragon 636. По объему памяти выпускаться Nokia 7.1 будет в двух конфигурациях – с 3 Гб ОЗУ + 32 Гб встроенной памяти и с 4+64 Гб. Для расширения встроенной памяти можно использовать карту памяти microSD.
Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп (апертура объектива f/2.0). Для фронтальной камеры поддерживаются программные улучшатели изображения на базе AI-технологий, а также разблокировка распознаванием лица. Тыловая камера Nokia 7.1 представлена сочетанием 12 Мп сенсора с объективом апертурой f/1.8 и 5 Мп камерой с монохромным сенсором. Для обоих камер используется оптика Zeiss и разные режимы улучшения качества фото и видео.
Емкость аккумулятора Nokia 7.1 – 3060 мАч, поддерживается быстрая зарядка (50% за 30 минут) через USB Type C. На момент анонса новинка работает под управлением Android 8.1 Oreo в рамках программы Android One. Обновление до 9.0 Pie ожидается уже в ноябре. Далее обновления ОС будут выходить в течение двух лет, а патчи в части безопасности – ежемесячно в течение трех лет. Большая часть корпуса Nokia 7.1 (по данным производителя – 85%) выполнена из стекла, боковая рамка – из анодированного алюминия с алмазным покрытием. Доступные цвета – стальной Gloss Steel и синий Gloss Midnight Blue. Поставки начнутся 28 октября, цена варианта 3+32 Гб – 319 евро, 4+64 Гб – 349 евро.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1 / MForum.ru
04.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: МТС построила первую в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей / MForum.ru
02.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Смартфоны 5G появятся к марту / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: LG V40 ThinQ с тремя тыловыми камерами представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru
02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru
02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Qin AI Phone — AI-фичефон от Xiaomi за 369 юаней / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Vkworld K1 с тройной тыловой камерой оценен в $159,99 / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Huawei начала прием предзаказов на Mate 20 lite / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V11 со встроенным в экран сканером отпечатка пальца приходит в Россию / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Huawei Y9 (2019) замечен в TENAA / MForum.ru
21.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ3 пришел в Россию / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 Youth Edition – середнячок для молодежи / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu V8 – недорогой смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu X8 – еще один смартфон со Snapdragon 710 и узкими рамками / MForum.ru