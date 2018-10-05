Микроэлектроника: Osram Opto присоединилась к ISELED Alliance, чтобы заниматься выпуском “умных светодиодов”

MForum.ru
05.10.2018,
Германская Osram Opto Semiconductors GmbH из Регенсбурга присоединилась к Альянсу ISELED. Альянс был основан в 2016 году с целью дальнейшего развития и продвижения на рынок “цифровых светодиодов” (контроллеров с тремя разноцветными светодиодами), которые используются в инновационных концепциях освещения транспортных средств. Ранее в альянс вступили Inova Semiconductors, Dominant Opto Technologies, Lucie Labs, Melexis, OLSA Group, NXP, TE Connectivity, University of Pforzheim и Valeo.
Альянс планирует выпуск комплексных решений, включающих соответствующее железо и ПО в рамках концепции ISELED. Фокус при этом делается не на каком-то отдельном продукте, но на их взаимодействии со всей системой. Разработан специальный протокол, который должен обеспечить оптимальную координацию железа и компонентов ПО, используемых в рамках системного решения. Как ожидается, такой подход обеспечит оптимальную интеграцию “умных светодиодов” и контроллера. Благодаря такому подходу можно не только упростить контроллер, но также расширить возможности встраиваемый в автомобиль светодиодной системы освещения. В новом поколении автомобильных интерьеров и фоновой подсветки будут использоваться сотни светодиодов, выпускаемые, как гибкие полосы с большим числом RGB LED на них. При этом должна обеспечиваться возможность управления индивидуально каждым светодиодом, чтобы можно было создавать динамические световые эффекты.
В рамках концепции ISELED, каждый “цифровой светодиод” состоит из чипов красного, зеленого и синего светодиодов, которые могут быть интегрированы с контроллером в компактную сборку. Такие сборки можно соединять последовательно. Вплоть до 4079 таких цифровых светодиодов можно объединить с использованием дифференциальной двухпроводной шины, которая поддерживает передачу данных со скоростью до 2 Мбит/c под управлением внешнего контроллера. Добавьте к этому ПО, которое создается партнерами ISELED, и можно добиться великолепных световых эффектов.
Osram Opto вскоре выпустит первые прототипы “умных светодиодов” (smart RGB LEDs). Важное преимущество нового подхода - не требуется калибровка яркости отдельных светодиодов. После первого опыта оформления новым продуктом внутренних интерьеров автомобиля, Альянс намеревается выпустить также “умные светодиоды” для наружного оформления. Источник: semiconductor-today.com.
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теги: микроэлектроника smart LED умные светодиоды
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© Алексей Бойко,
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