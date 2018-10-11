Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ

MForum.ru
11.10.2018,
Состоялся российский релиз смартфона Honor 8X. Напомню, эта новинка была представлена в начале сентября. Ключевые особенности Honor 8X аналогичны остальным представителям линейки — актуальный дизайн и привлекательное соотношение цены и возможностей.
В активе Honor 8X присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек (19,5:9), чипсет HiSilicon Kirin 710, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможность расширения картами microSD (совмещено со вторым SIM-слотом) и аккумулятор емкостью 3750 мАч. Сдвоенная тыловая камера представлена связкой из 20 Мп (f/1.8) основного и 2 Мп вспомогательного сенсоров. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2.0). ОС – Android Oreo с оболочкой EMUI 8.2.0. Российская цена Honor 8X с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти составит 17 990 рублей, а версия 4+128 Гб оценена в 19990 рублей. В качестве подарка при предзаказе выступают беспроводные наушники Huawei FreeBuds. Предзаказ стартует уже сегодня, в 11:00 по Москве.
© Антон Печеровый,
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