Микроэлектроника: Акции производителей DRAM и NAND упали в цене после выхода очередного аналитического прогноза

MForum.ru

Микроэлектроника: Акции производителей DRAM и NAND упали в цене после выхода очередного аналитического прогноза

11.10.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

На цены производителей чипов памяти DRAM и NAND упали в цене после того, как вышел отчет TrendForce, в котором прогнозируется сокращение цен на эти изделия в 4q2018 и в 2019 году из-за дисбаланса спроса и предложения.

В частности, аналитики TrendForce отмечают, что рост цен на микросхемы DRAM составляет от 1% до 2% квартал-к-кварталу по итогам 3q2018 в результате превышения предложения над спросом. Ожидается, что цены на DRAM сократятся на 5% или более в 4q2018 относительно 3q2018.

Что касается NAND, то цены на эти изделия уже снизились примерно на 10% уже в 3q2018 и теперь аналитики прогнозируют их дальнейшее снижение еще на 10-15% в 4q2018, которое связывают с торговой войной США и Китая. Контрактные цены на 3D TLC NAND чипы могут снизиться более, чем на 15%. Источник: businesswire.com.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике

теги: микроэлектроника аналитика DRAM NAND рынок микросхем памяти прогнозы полупроводники

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

02.10. [Краткие новости] Микроэлектроника: Рынок силовых устройств на базе нитрида галлия вырастет до $1.5 млрд к 2024 году / MForum.ru

20.09. [Краткие новости] Микроэлектроника: Обзор рынка силовых транзисторов от J&P / MForum.ru

31.03. [Новости компаний]  Дайджест: Что случилось в телекоме и IT c 15 по 31 марта 2010 года / MForum.ru

15.02. [Новости компаний]  Дайджест: Ключевые события рынка инфокоммуникаций с 9 по 13 февраля 2009 года / MForum.ru

30.04. [Новости компаний] Активы. Итоги: «Ситроникс» вышел в плюс к концу года. В четвертом квартале концерн показал операционную прибыль / "КоммерсантЪ"

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 10:35 sherxon Тема: Samsung GT-S3850 Corby II
asalom alaykim
Вчера 17:56 oleshka Тема: подарили nokia 105 (2017)
а что там искать?куда эти закаченые рингтоны попали?или что-то менять в настройках?
Вчера 14:20 koshelev Тема: Тест производительности Poptel P10
Неплохой телефончик Я самый умный(нет)
08.10.2018 14:08 Realtek Тема: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27)
МТС с 1 октября 2018 года запустил LTE 1800 с полосой 10мгц во всей рай центрах Самарской области. Пиковые скорости 50-60мбит\с, ночью 70-75мбит\с. Мегафон так ничего и не делает. с 2014 года в ...
06.10.2018 21:38 дмитрий 19802528 Тема: Samsung SGH-C160
как войти в интернет с телефона самсунг sgn- 160

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

11.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс / MForum.ru

08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Стеклянно-металлический UMIDIGI A3 оценен в $100 / MForum.ru

05.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально / MForum.ru

04.10. [Новинки] Анонсы: LG V40 ThinQ с тремя тыловыми камерами представлен официально / MForum.ru

04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1 / MForum.ru

03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru

03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru

02.10. [Новинки]  Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru

02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru

01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru

28.09. [Новинки]  Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru

27.09. [Новинки]  Анонсы: Qin AI Phone — AI-фичефон от Xiaomi за 369 юаней / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Vkworld K1 с тройной тыловой камерой оценен в $159,99 / MForum.ru

26.09. [Новинки] Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: