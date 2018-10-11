Микроэлектроника: Intel запустил чипы 9-го поколения

MForum.ru
11.10.2018,
Intel анонсировал чипы 9-го поколения, включая Core i9-9900K, которые в компании называют “лучшим игровым процессором в мире”. Эти чипы выполнены по технологии 14 нм++, который компания использует с прошлого года.
Процессор i9-9900K - это 8 ядер и 16 потоков, а также тактовая частота 3.6 ГГц (которую можно нарастить вплоть до 5 ГГц).
Intel также сообщил о запуске чипа Core i5, шестиядерный, с шестью потоками и базовой частотой 3.7 ГГц, которую можно повысить до 4.6 ГГц.
Новый процессор Core i7 - это 8 ядер и 8 потоков и тактовая частота 3.6 ГГц (может быть увеличена до 4.9 ГГц).
Чипы на основе технологии 10 нм не выйдут до 2019 года, поскольку компания сталкивается с различными проблемами по запуску нового производства. Компания начнет принимать заказы на новую линейку чипов с 19 октября. Цены на изделия установлены в диапазоне $262-488. Подробнее: seekingalpha.com.
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теги: микроэлектроника полупроводники Intel чипы чипсеты
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© Алексей Бойко,
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