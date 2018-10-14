Микроэлектроника: Технологическое лидерство обеспечит TSMC новый рост бизнеса

MForum.ru
14.10.2018,
Компания TSMC, эта крупнейшая фаундри в мире, не зря инвестирует более десяти миллиардов долларов в год в развитие новых технологий. В частности, уже к началу 2019 года здесь намерены освоить техпроцесс 7 nm+, а в 2020 году начать серийное производство продукции по процессу 5 нм. Благодаря такому подходу компания становится едва ли не безальтернативным выбором для передовых производителей электроники, прежде всего, Apple.
В случае, если в Apple думают так же, и разместят 100% объема заказов на производство процессора Apple A13 на TSMC, то вероятнее всего доля компании на мировом рынке контрактного производства вырастет с 56% по итогам 1H2018. Дополнительные объемы рынка обеспечат заказы таких компаний, как AMD, Huawei, MediaTek, NVidia и Qualcomm. И если на конец 2017 года доля TSMC оценивалась аналитиками IC Insights в 52%, то в 2019 году она может вырасти до 60%.
Еще один фактор, который поможет дальнейшему росту доли рынка TSMC, это недавнее решение Globalfaundries отказаться от попыток развития техпроцесса 7 нм. На долю Global Foundries приходилось 10% мирового рынка контрактного производства на конец 2017 года, в группу лидеров входили также United Microelectronics c 8% и Samsung c 7.4%. Источник: digitimes.com.
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теги: микроэлектроника аналитика рынок микросхем прогнозы полупроводники фаундри контрактное TSMC
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© Алексей Бойко,
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