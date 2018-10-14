Телеком: Nokia и Sprint показали 5GNR с использованием massiveMIMO 64T64R

MForum.ru
14.10.2018,
В показе были достигнуты скорости порядка 3 Гбит/c с использованием четырех полос частот в диапазоне 2.5 ГГц.
Использовалась базовая станция семейства Nokia AirScale, они выпускаются в одно-, двух- и трехдиапазонных версиях.
Применялась активная цифровая антенна massiveMIMO 64T64R и модуляция 256QAM.
Эта антенна может работать также в режиме разделения, в этом случае часть активной цифровой решетки работает в режиме LTE 32T32R, а часть - в режиме 5G NR 32T32R.
Sprint не будет в первых рядах операторов США, запускающих поддержку технологии 5G в 2018 году, как Verizon Wireless и AT&T, вероятнее всего запуск сети 5G NR Sprint состоится уже в 2019 году.
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теги: пятое поколение massiveMIMO 64T64R Nokia оборудование антенны решения
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© Алексей Бойко,
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