Телеком: Nokia и Sprint показали 5GNR с использованием massiveMIMO 64T64R

14.10.2018, MForum.ru

В показе были достигнуты скорости порядка 3 Гбит/c с использованием четырех полос частот в диапазоне 2.5 ГГц.

Использовалась базовая станция семейства Nokia AirScale, они выпускаются в одно-, двух- и трехдиапазонных версиях.

Применялась активная цифровая антенна massiveMIMO 64T64R и модуляция 256QAM.

Эта антенна может работать также в режиме разделения, в этом случае часть активной цифровой решетки работает в режиме LTE 32T32R, а часть - в режиме 5G NR 32T32R.

Sprint не будет в первых рядах операторов США, запускающих поддержку технологии 5G в 2018 году, как Verizon Wireless и AT&T, вероятнее всего запуск сети 5G NR Sprint состоится уже в 2019 году.

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