Телеком: Финская Elisa использует сеть 5G для своего проекта умного города в Хельсинки. Решение Nokia

MForum.ru
16.10.2018,
Еще в июне 2018 года оператор Elisa заявил о запуске первой в мире коммерчески доступной сети 5G и начале продаж подключений к ней. Чтобы подтвердить свои слова, компания показала "международный видеовызов 5G" - из Финляндии в Эстонию.
Это была смелая заявка, ведь в Финляндии на тот момент еще не были проданы лицензии на запуск сетей 5G в диапазоне 3.4 - 3.8 ГГц. Это произошло только в первых числах октября, когда Elisa приобрела за 26,347 млн евро блок частот 3540-3670 МГц.
На днях компания вновь напомнила о своей сети 5G, на этот раз заявив об "инаугурации" сети 5G в Хельсинки совместно с Nokia и городским советом Хельсинки, в рамках выполнения на себя обязательств, которые содержались в подписанном в начале осени меморандуме о намерениях. В ближайшее время сеть будет расширяться в рамках усилий Elisa по созданию "умного города". Как ожидается, первые терминалы будут подключены к сети в 2019 году.
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теги: пятое поколение Elisa Финляндия запуски смарт-сити
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© Алексей Бойко,
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