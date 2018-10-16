Телеком: Финская Elisa использует сеть 5G для своего проекта умного города в Хельсинки. Решение Nokia

16.10.2018, MForum.ru

Еще в июне 2018 года оператор Elisa заявил о запуске первой в мире коммерчески доступной сети 5G и начале продаж подключений к ней. Чтобы подтвердить свои слова, компания показала "международный видеовызов 5G" - из Финляндии в Эстонию.

Это была смелая заявка, ведь в Финляндии на тот момент еще не были проданы лицензии на запуск сетей 5G в диапазоне 3.4 - 3.8 ГГц. Это произошло только в первых числах октября, когда Elisa приобрела за 26,347 млн евро блок частот 3540-3670 МГц.

На днях компания вновь напомнила о своей сети 5G, на этот раз заявив об "инаугурации" сети 5G в Хельсинки совместно с Nokia и городским советом Хельсинки, в рамках выполнения на себя обязательств, которые содержались в подписанном в начале осени меморандуме о намерениях. В ближайшее время сеть будет расширяться в рамках усилий Elisa по созданию "умного города". Как ожидается, первые терминалы будут подключены к сети в 2019 году.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

теги: пятое поколение Elisa Финляндия запуски смарт-сити

+ +