Пресс-релизы: «Билайн» протестировал IoTсистему интеллектуального учета электроэнергии

MForum.ru
16.10.2018,
15 октября 2018 года, Москва - ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и ООО «Эльстер Метроника» сообщают об успешном запуске пилотного проекта по созданию системы интеллектуального учета электроэнергии. Проект был реализован на базе сети нового стандарта интернета вещей - NB-IoT (Narrow Band Internet of Things).
Сеть работала на территории «Умного квартала» в районе Марьино – для ее организации были использованы частоты 800 МГц (LTE): «Билайн» установил две базовые станции, охватывающие площадь порядка одного квадратного километра жилой застройки.
Компания «Эльстер Метроника», производитель систем интеллектуального учета электроэнергии, в свою очередь, поставила трехфазные интеллектуальные счетчики AS3500 с NB IoT модемами «Метроника 150» и программное обеспечение для сбора и обработки данных «Альфа Смарт». Данные со счетчиков автоматически передавались на сервер с помощью специальных сим-карт NB IoT, установленных в модемах.
Технология NB-IoT продемонстрировала сбор данных со счетчиков электроэнергии (средняя скорость передачи данных составляет около 20-30 кб/с) с проникновением сигнала даже в труднодоступные места - подвалы, стояки, подземные парковки.
Система интеллектуального учета электроэнергии позволяет видеть реальный баланс электроэнергии: сколько пришло на трансформаторную подстанцию и сколько отпущено в каждый конкретный дом и в квартиру. Жителям, или управляющей компании не приходится каждый месяц подавать данные о потребленной электроэнергии – все данные в автоматическом режиме передаются в расчетный центр снабжающей организации.
Благодаря системе видны расходы электроэнергии на общедомовые нужды (освещение на лестничных площадках, в подъездах, тамбурах, подвалах и на технических этажах, работа домофона, работа лифта, работа камер видеонаблюдения), что позволяет управляющей компании выявлять и устранять возможные незаконные подключения к общедомовой сети.
Арташес Сивков, исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом»:
«Наши расчеты показали, что внедрение подобных систем очень эффективно не только для жителей, но и для коммунальщиков: оно позволяет сократить затраты на поддержание инфраструктуры электросетевой компании на 12-15% и поменять подход к системе учета электроэнергии. Технология, которую «Билайн» имел возможность продемонстрировать – это ближайшее будущее крупных городов. Мы очень рады, что у нас получилось продемонстрировать ее возможности».
Юрий Иванов, директор по системам «Эльстер Метроника»:
«Применение подобных решений для построения систем учета энергоресурсов позволяет по нашим оценкам сократить себестоимость средней точки учета до 30% за счет исключения промежуточных устройств сбора и передачи, а также затраты, связанные с ремонтом, эксплуатацией и нетехническими потерями. В случае продуманного и системного подхода технологии интернета вещей (IoT) могут стать одним из ключевых факторов, поддерживающих рост не только электроэнергетической отрасли, но и экономики России в долгосрочной перспективе в целом».
Пилотирование решения IoT на территории «Умного квартала» проведено совместно с профильными организациями, участниками проекта. Успешные результаты пилотного проекта также представлены на площадке Всероссийского форума IT Диалог в Санкт-Петербурге, который состоялся 20- 21 сентября 2018 года.
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теги: Билайн ВымпелКом NB-IoT счетчики электросчетчики умный квартал
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